Il legal drama Sky Original Avvocato Ligas torna stasera su Sky e in streaming su NOW con il quinto episodio della stagione. La serie, ambientata nel Tribunale di Milano, introduce un nuovo caso che promette di scuotere profondamente gli equilibri. Stavolta è lo stesso Ligas nei guai e a rischio sul piano professionale, per una difesa che potrebbe compromettere la carriera sua e del suo miglior amico. Sullo sfondo, il conflitto con lo Studio Petrello si intensifica, aggravato da un tradimento personale che rende la situazione ancora più complessa.

La trama del quinto episodio

Nel quinto episodio Ligas si ritrova di nuovo nei guai quando gli comunicano che è a rischio radiazione dall’albo. Chiede al suo miglior amico Paolo - anche lui avvocato - di difenderlo in una situazione che potrebbe compromettere anche la sua carriera. Sul piano professionale pesa la figura di Petrello, titolare dello studio legale che porta il suo nome, pronto a ostacolarlo non solo per divergenze lavorative ma anche per motivi personali. Tra i due, infatti, i rapporti sono ormai compromessi: Petrello è venuto a conoscenza del comportamento scorretto di Ligas, legato a una relazione clandestina con sua moglie. Nel frattempo si apre uno spiraglio inatteso: un importante studio legale internazionale, valuta l'ingresso di Ligas come responsabile del dipartimento penale, nonostante i dubbi sui suoi metodi poco ortodossi. Tra relazioni complicate, errori e fragilità, il racconto mette in luce le contraddizioni di chi vive tra giustizia e vita privata. Ligas difende il suo approccio pragmatico alla legge, rivendicando l’efficacia dei suoi metodi in un sistema imperfetto, mentre intorno a lui si intrecciano storie di tradimenti, scelte difficili e nuove tentazioni, che promettono di avere conseguenze nei prossimi sviluppi della serie.

La serie e le sue origini

Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia, e Paolo, migliore amico di Ligas.

Quando e dove vederlo

Il legal drama Sky Original Avvocato Ligas su Sky e in streaming su NOWc va in onda con un nuovo episodio a settimana fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.