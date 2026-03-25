LOL - Chi ride è fuori 6, cast e data di uscita della nuova stagione

LOL - Chi ride è fuori 6, il cast e data di uscita della nuova stagione dello showSerie TV
Introduzione
Prime Video ha annunciato le date di uscita e i nomi del cast della sesta edizione di LOL - Chi ride è fuori, che riparte in streaming il prossimo 23 aprile. Conduttori Alessandro Siani e Angelo Pintus supportati da Federico Basso e Andrea Pisani.
Gli episodi distribuiti in due uscite. Il premio, come sempre, di 100 mila euro, da devolvere in beneficenza.
Quello che devi sapere
LOL - Chi ride è fuori 6, quando esce e dove vederlo
LOL - Chi ride è fuori 6, nuovi ciclo di episodi del comedy show Original di Prime Video, riparte in streaming sulla piattaforma il 23 aprile con i primi cinque episodi, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
L'episodio finale sarà disponibile dal 30 aprile.
Chi fa parte del cast della nuova stagione
Il gruppo di concorrenti di LOL - Chi ride è fuori 6 è composto da volti della comicità nazionale noti al pubblico per le loro esperienze in tv, grande e piccolo schermo, e per gli sketch divertenti ormai presenti su tutte le piattaforme di social media.
Fanno parte del cast della nuova stagione dello show (in ordine alfabetico):
- Carlo Amleto
- Valentina Barbieri
- Giovanni Esposito
- Barbara Foria
- Sergio Friscia
- Francesco Mandelli
- Paola Minaccioni
- Scintilla
- UfoZero2
- Yoko Yamada
I presentatori dello show
Alessandro Siani e Angelo Pintus, subentrati con la quinta stagione del programma ai precedenti conduttori, Fedez e Frank Matano, sono stati confermati come presentatori dell sesto ciclo di puntate di LOL - Chi ride è fuori.
Il due di presentatori sarà supportato da una coppia d'eccezione, composta da Federico Basso e Andrea Pisani, chiamata a "disturbare" il programma aggiungendovi l'elemento sorpresa.
Non è chiaro ancora quale sarà il loro ruolo ma la loro presenza aggiungerà imprevedibilità al gioco.
Come si svolge LOL - Chi ride è fuori
Anche in questo nuovo ciclo di episodi il programma proporrà la sfida tra dieci concorrenti, attori comici professionisti, con la missione di eliminare i colleghi facendoli ridere con ogni mezzo, non solo sketch o battute.
Per sei ore i concorrenti interagiscono in ambienti monitorati dalle telecamere, seguiti dall'occhio dei due presentatori nella control room. Da lì si stabilirà chi merita ammonizioni e cartellini rossi.
Al vincitore spetta un premio da 100 mila euro, cifra che viene data in beneficenza ad un ente scelto di volta in volta.
Hanno vinto le precedenti edizioni di LOL - Chi ride è fuori: Ciro Priello (nel 2021), Maccio Capatonda (nel 2022), Fabio Balsamo e Luca Bizzarri (nel 2023), Edoardo Ferrario (nel 2024) e Federico Basso (nel 2025).