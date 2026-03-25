LOL - Chi ride è fuori 6, cast e data di uscita della nuova stagione

Alessandro Siani e Angelo Pintus, subentrati con la quinta stagione del programma ai precedenti conduttori, Fedez e Frank Matano, sono stati confermati come presentatori dell sesto ciclo di puntate di LOL - Chi ride è fuori.

Il due di presentatori sarà supportato da una coppia d'eccezione, composta da Federico Basso e Andrea Pisani, chiamata a "disturbare" il programma aggiungendovi l'elemento sorpresa.

Non è chiaro ancora quale sarà il loro ruolo ma la loro presenza aggiungerà imprevedibilità al gioco.