Carrie Anne Fleming, è morta l'attrice della serie tv Supernatural

LA CARRIERA E IL DEBUTTO NEGLI HORROR CON DARIO ARGENTO

Nata il 16 agosto 1974 a Digby, nella Nuova Scozia, in Canada, Carrie Anne Fleming aveva frequentato la Mount Douglas Senior Secondary a Victoria, nella Columbia Britannica, e aveva studiato recitazione al Kaleidoscope Theatre e alla Kidco Theatre Dance Company nella stessa città. Negli ultimi 30 anni aveva preso parte a oltre 40 produzioni tra cinema e televisione. Nel 1994 aveva debuttato con un ruolo ricorrente nel film televisivo Viper, che era stato seguito da una breve apparizione nella commedia Un tipo imprevedibile con Adam Sandler. L’attrice aveva poi recitato in serie tv di successo come Stargate SG-1, Smallville, The Dead Zone e The L World, mentre nel 2005 aveva interpretato una donna sfigurata con tendenze cannibali nell’episodio intitolato Jenifer della serie tv antologica Masters of Horror di Dario Argento. Aveva poi recitato in altre serie tv horror, come The Tooth Fairy e Bloodsuckers, fino a ottenere il ruolo ricorrente di Karen Singer (la moglie del protagonista Bobby Singer, interpretato da Jim Beaver) nella popolare serie tv horror drammatica Supernatural. Successivamente, Fleming era apparsa nel film per la tv The Unauthorized Full House Story (2015), che raccontava il dietro le quinte della celebre sitcom con protagoniste le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Nella produzione, l’attrice aveva interpretato la madre di Candace Cameron Bure, la star della sitcom (intitolata in lingua italiana Gli amici di papà) che aveva interpretato invece il personaggio di DJ Tanner. Più recentemente, Fleming aveva recitato per cinque stagioni nei panni della trafficante Candy Baker nella serie tv iZombie e aveva lavorato anche alle serie tv Continuum, Motive, UnREAL e Supergirl. In teatro, poi, aveva partecipato alle produzioni della British Columbia come Romeo e Giulietta, Fame, Noises Off e Fiori d’acciaio. L’attrice lascia una figlia, Madalyn Rose (Max). La data del funerale sarà annunciata prossimamente.