Carrie Anne Fleming, è morta l'attrice della serie tv Supernatural

Carrie Anne Fleming, l'attrice della serie tv Supernatural è morta all'età di 51 anniSerie TV
Si è spenta l 26 febbraio a Sidney, nella Columbia Britannica, per complicazioni dovute a un tumore al seno. Aveva recitato anche per Dario Argento
L’attrice canadese Carrie Anne Fleming, nota per aver recitato nelle serie tv horror Supernatural e iZombie, è morta il 26 febbraio a Sidney, nella Columbia Britannica, all’età di 51 anni per complicazioni dovute a un tumore al seno. “La mia amica, il mio amore, la mia luce brillante, la mia bellissima compagna di set”, ha scritto sui social l'attore Jim Beaver, collega di set della compianta artista nella serie tv Supernatural, dove aveva interpretato il personaggio di Bobby Singer.
LA CARRIERA E IL DEBUTTO NEGLI HORROR CON DARIO ARGENTO
Nata il 16 agosto 1974 a Digby, nella Nuova Scozia, in Canada, Carrie Anne Fleming aveva frequentato la Mount Douglas Senior Secondary a Victoria, nella Columbia Britannica, e aveva studiato recitazione al Kaleidoscope Theatre e alla Kidco Theatre Dance Company nella stessa città. Negli ultimi 30 anni aveva preso parte a oltre 40 produzioni tra cinema e televisione. Nel 1994 aveva debuttato con un ruolo ricorrente nel film televisivo Viper, che era stato seguito da una breve apparizione nella commedia Un tipo imprevedibile con Adam Sandler. L’attrice aveva poi recitato in serie tv di successo come Stargate SG-1, Smallville, The Dead Zone e The L World, mentre nel 2005 aveva interpretato una donna sfigurata con tendenze cannibali nell’episodio intitolato Jenifer della serie tv antologica Masters of Horror di Dario Argento. Aveva poi recitato in altre serie tv horror, come The Tooth Fairy e Bloodsuckers, fino a ottenere il ruolo ricorrente di Karen Singer (la moglie del protagonista Bobby Singer, interpretato da Jim Beaver) nella popolare serie tv horror drammatica Supernatural. Successivamente, Fleming era apparsa nel film per la tv The Unauthorized Full House Story (2015), che raccontava il dietro le quinte della celebre sitcom con protagoniste le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Nella produzione, l’attrice aveva interpretato la madre di Candace Cameron Bure, la star della sitcom (intitolata in lingua italiana Gli amici di papà) che aveva interpretato invece il personaggio di DJ Tanner. Più recentemente, Fleming aveva recitato per cinque stagioni nei panni della trafficante Candy Baker nella serie tv iZombie e aveva lavorato anche alle serie tv Continuum, Motive, UnREAL e Supergirl. In teatro, poi, aveva partecipato alle produzioni della British Columbia come Romeo e Giulietta, Fame, Noises Off e Fiori d’acciaio. L’attrice lascia una figlia, Madalyn Rose (Max). La data del funerale sarà annunciata prossimamente.
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LA SERIE TV SUPERNATURAL
La serie tv Supernatural, creata da Eric Kripke e prodotta dal 2005 al 2020 per 15 stagioni, era rimasta in fase di sviluppo per quasi 10 anni prima del lancio sul piccolo schermo. Originariamente, Kripke aveva programmato soltanto tre stagioni. La messa in onda aveva poi subito una lunga battuta d’arresto a causa della pandemia Covid. Girata a Vancouver e in altre località della Columbia Britannica, la serie tv segue le vicende dei fratelli Sam e Dean Winchester (rispettivamente interpretati da Jared Padalecki e Jensen Ackles), cacciatori di demoni e di altre figure paranormali. Nello specifico, il 2 novembre 1983 la madre dei due protagonisti, Mary, perde la vita uccisa da un demone che incendia la loro casa. Il padre dei due bambini, John, inizia allora a educare i figli alla caccia del soprannaturale con lo scopo di trovare la creatura che ha ucciso sua moglie e di vendicarsene. Dean, il figlio maggiore, segue alla lettera gli ordini del padre e passa l'infanzia a proteggere il fratello Sam, che dopo il liceo decide invece di abbandonare la caccia e di andare all'università.
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