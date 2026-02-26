The Art of Sarah, trama e cast della nuova serie su Netflix

Introduzione

Disponibile su Netflix ( (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), The Art of Sarah è un mystery thriller sudcoreano in 8 episodi con Shin Hae-sun e Lee Jun-hyuk. Tra alta moda, scalate sociali e identità multiple, la serie racconta l’ascesa e la caduta di una manager del lusso trovata morta a Seoul. Un’indagine che scava nei segreti dell’élite e nella costruzione artificiale del successo.