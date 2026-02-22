Avvocato Ligas, trama e cast della serie tv Sky con Luca Argentero

Introduzione
Una produzione Sky Studios e Fabula Pictures per il primo legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo.. Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di un geniale e controverso avvocato penalista dalla vita privata turbolenta. La serie è tratta da “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris, dal 3 marzo in libreria con Corbaccio. Nel cast anche Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno
Quello che devi sapere
Il nuovo legal drama Sky Original
La legge è fatta di regole, ma lui segue soltanto le sue. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all’autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. A prestargli tutto il suo carisma è Luca Argentero: è lui il protagonista assoluto di AVVOCATO LIGAS, il primo legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo.
Dal romanzo di Gianluca Ferraris
Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti.” di Gianluca Ferraris (dal 3 marzo in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo, migliore amico di Ligas.
Lorenzo Ligas, il penalista geniale e controverso
Luca Argentero è Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.
La sfida della giustizia a Milano
La serie racconta il mondo della giustizia penale milanese, seguendo i casi più complessi affrontati da Ligas, avvocato geniale e provocatorio, capace di muoversi ai limiti delle regole pur di arrivare alla verità o alla vittoria. È un legal drama che intreccia processi, conflitti etici e vite private, mettendo a confronto due visioni opposte della giustizia.
Barbara Chichiarelli, pm rigoroso
Nella serie Avvocato Ligas su Sky, Annamaria Pastori è uno dei personaggi chiave ed è interpretata da Barbara Chichiarelli. È un pubblico ministero rigoroso e autorevole, una donna tutta d’un pezzo che rappresenta la legge nella sua forma più istituzionale e senza compromessi. All’interno della storia è l’antagonista naturale di Lorenzo Ligas, ma il loro rapporto va ben oltre la semplice contrapposizione: tra scontri durissimi in aula, rispetto professionale e una tensione sottile fatta di intelligenza e carisma, Pastori riconosce in Ligas un avversario brillante, mentre lui ne ammira la solidità morale.
Ambizione e fragilità emotiva: la praticante Marta
La giovane praticante interpretata da Marina Occhionero, è una neolaureata in Giurisprudenza, determinata e piena di aspettative. Dietro l’ambizione si nasconde una fragilità emotiva: Marta porta con sé una dipendenza affettiva maturata già ai tempi dell’università, dove aveva sviluppato un legame con un docente. Il suo istinto è quello di aggrapparsi a chi le offre attenzione e riconoscimento, e in Ligas finisce inevitabilmente per ritrovare quel punto di riferimento.
Tensioni e stima reciproca
Il loro rapporto professionale si costruisce poco alla volta, tra stima reciproca e inevitabili tensioni. I modi diretti e talvolta poco formali dell’avvocato la spiazzano: Marta si aspetterebbe maggiore distanza, e proprio quell’imprevedibilità la mette a disagio, costringendola a uscire dalla sua comfort zone. Allo stesso tempo, però, è proprio quell’ambiente così diverso da ciò che immaginava ad attrarla profondamente. Con Ligas si crea così uno scambio autentico: Marta riceve esperienza, fiducia e una spinta a emanciparsi dalle proprie insicurezze, mentre lui trova nella freschezza e nella sensibilità della praticante uno sguardo nuovo sul lavoro e su sé stesso. Un equilibrio sottile, in cui entrambi finiscono per dare e ricevere qualcosa di essenziale.
Ligas e l'amore
Patrizia, interpretata da Gaia Messerklinger, è una donna determinata, forte e indipendente, avvocata e consulente di una grande azienda. Le scelte importanti della sua vita, compresa la decisione di separarsi da Ligas, sono sempre frutto della sua volontà, anche se l’ex marito fatica ad accettarle. Nonostante i sentimenti reciproci e l’amore che li lega, Patrizia comprende che per entrambi è necessario lasciarsi andare, dimostrando maturità e consapevolezza. Madre premurosa e attenta, accompagna la figlia nella sua crescita con dolcezza e guida, senza mai perdere la fermezza che caratterizza la sua personalità. La sua spinta all’indipendenza convive con empatia e tenerezza e continua a stimare Ligas sia come padre sia come professionista.
Dal 6 marzo fino al 3 aprile
La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic il 6 marzo. Dal venerdì successivo andrà su Sky e in streaming su NOW con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.