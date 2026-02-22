Avvocato Ligas, trama e cast della serie tv Sky con Luca Argentero

Patrizia, interpretata da Gaia Messerklinger, è una donna determinata, forte e indipendente, avvocata e consulente di una grande azienda. Le scelte importanti della sua vita, compresa la decisione di separarsi da Ligas, sono sempre frutto della sua volontà, anche se l’ex marito fatica ad accettarle. Nonostante i sentimenti reciproci e l’amore che li lega, Patrizia comprende che per entrambi è necessario lasciarsi andare, dimostrando maturità e consapevolezza. Madre premurosa e attenta, accompagna la figlia nella sua crescita con dolcezza e guida, senza mai perdere la fermezza che caratterizza la sua personalità. La sua spinta all’indipendenza convive con empatia e tenerezza e continua a stimare Ligas sia come padre sia come professionista.