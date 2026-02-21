Luca Argentero e Barbara Chichiarelli si sfidano in tribunale nei ruoli di avvocato e PM, dando vita a uno scontro di metodi e personalità. Tra rigore, fantasia e ambizioni personali, la serie esplora le tensioni tra legge e giustizia. La serie, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Nella serie che vede Luca Argentero nei panni di Lorenzo, l’ Avvocato Ligas su Sky , il suo principale confronto è con la pm Anna Maria Pastori, interpretata da Barbara Chichiarelli . Entrambi torinesi, Argentero e Chichiarelli si incontrano sul set per la prima volta nella loro carriera: un incontro che dà vita a un duello professionale intenso e credibile. Lei è l’avversario perfetto in tribunale, rigorosa e inappuntabile, pronta a bacchettare Ligas quando il suo approccio creativo e a volte sopra le righe sfida le regole del codice.

duello in tribunale

I due personaggi incarnano due visioni opposte della legge: da una parte la fantasia e l’imprevedibilità di Ligas, dall’altra la precisione e la disciplina della pm, sempre attenta a rispettare la procedura. Chichiarelli racconta che la serie pone uno spunto centrale: “La legge è uguale per tutti, la giustizia no?”, una domanda che attraversa l’intera narrazione. Sul set, Argentero confessa che se non fosse diventato attore, avrebbe seguito le orme della famiglia come imprenditore, mentre Chichiarelli avrebbe scelto la medicina, e ironizza sul fatto che il “dottore Argentero” in un’altra serie le ricorda qualcosa! L’attrice racconta anche della sua esperienza iconica in Suburra, dove interpretava un personaggio temuto della malavita romana. Tra scene e battute in tribunale, i due condividono non solo le sfide del mestiere, ma anche aneddoti personali e spunti di vita, creando un rapporto autentico oltre il set.

La serie racconta il mondo della giustizia penale milanese, seguendo i casi più complessi affrontati da Ligas, avvocato geniale e provocatorio, capace di muoversi ai limiti delle regole pur di arrivare alla verità o alla vittoria. È un legal drama che intreccia processi, conflitti etici e vite private, mettendo a confronto due visioni opposte della giustizia. Avvocato Ligas su Sky, con Luca Argentero protagonista, è ambientata a Milano ed è disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW.