Leonesse, trama e cast della serie tv francese tutta al femminile su NetflixSerie TV
Introduzione
Dal 5 febbraio 2026 è disponibile su Netflix Leonesse (titolo originale francese: Les Lionnes), la serie francese che mescola tensione, ironia e drammi personali. Ideata da Jonathan Cohen, già creatore della sit-com Altro che caffè, la produzione si sviluppa in otto episodi, ciascuno pensato per raccontare una vicenda intensa e ricca di colpi di scena.
La serie tv esplora temi universali come l’amicizia, la solidarietà e il coraggio femminile, inserendoli in un contesto inaspettatamente criminale. Il tono oscilla tra momenti di adrenalina e riflessione, senza mai perdere il ritmo narrativo. Gli spettatori vengono trascinati in un mondo in cui la linea tra legittimo e illecito è sottile e fragile.
L’approccio di Cohen combina leggerezza e tensione, rendendo la visione al tempo stesso coinvolgente e stimolante. L’ambientazione francese contribuisce a conferire alla serie un gusto autentico e riconoscibile, capace di distinguersi nel panorama internazionale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere di Leonesse, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer della serie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una trama tra coraggio e disperazione
*** Attenzione: di seguito potreste trovare degli spoiler, quindi se non avete ancora guardato gli episodi della serie televisiva e non volete alcun tipo di anticipazioni non proseguite con la lettura di questo paragrafo***
Al centro della vicenda della serie tv Leonesse ci sono cinque donne comuni, costrette dalla vita e dalle difficoltà economiche a prendere decisioni estreme. Decidono di unirsi e di formare una gang improvvisata, rapinando una banca travestite da uomini per sfuggire alla povertà e sentirsi finalmente libere dalle costrizioni quotidiane.
L’azione frenetica della rapina frutta loro 36.280 euro, ma il denaro non basta a risolvere i loro problemi e le costringe a nuove sfide. La loro inesperienza le porta a errori e situazioni rischiose, rendendo inevitabile un confronto con forze superiori come politici, polizia e criminali professionisti. Nessuno immagina che dietro quella che appare come una banda criminale si nasconda un gruppo di donne comuni, determinate e ingegnose. Il racconto mostra come il coraggio e la solidarietà possano trasformarsi in strumenti di sopravvivenza e resilienza. Le protagoniste, pur messe alla prova, continuano a reinventarsi, trovando nuove soluzioni a ostacoli imprevisti. È così che nascono le Leonesse messe a titolo, simbolo di audacia femminile e capacità di affrontare situazioni estreme.
Un cast che mescola esperienza e talento emergente
La serie Leonesse vanta un cast eterogeneo, in grado di unire esperienza consolidata e nuovi volti promettenti. Tra le interpreti principali figurano Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot e Tya Deslauriers, che portano ciascuna una propria sensibilità al racconto. Accanto a loro, François Damiens, Jonathan Cohen, Sami Outalbali, Jérémie Laheurte, Steve Tientcheu, Olivier Rosemberg e Hafid Benamar contribuiscono a creare un equilibrio tra comicità, tensione e drammaticità.
La chimica tra i protagonisti permette di rendere credibili le dinamiche di gruppo e le emozioni delle singole, rendendo ogni episodio avvincente. La recitazione trasmette intensità, ma anche leggerezza nei momenti più ironici, senza compromettere la coerenza narrativa. Il cast riesce a rendere vivide le personalità delle cinque donne, evidenziando le differenze caratteriali e i legami profondi tra loro. Grazie a questa combinazione, la serie evita stereotipi e crea personaggi riconoscibili e umani. La presenza di volti noti garantisce continuità e affidabilità, mentre le new entry aggiungono freschezza e originalità alla narrazione.
Un mix di adrenalina e sentimenti
Oltre all’azione tipica delle rapine e degli inseguimenti, Leonesse approfondisce le relazioni tra le protagoniste e le loro scelte di vita. La serie mostra come la solidarietà femminile possa diventare un vero e proprio strumento di sopravvivenza nelle situazioni più estreme. Gli episodi alternano momenti di tensione a sequenze più intime, in cui emergono dubbi, paure e speranze delle protagoniste. La suspense si combina con una riflessione sulla resilienza e sulla capacità di reinventarsi di fronte alle difficoltà.
Ogni azione criminale diventa un’occasione per esplorare dinamiche psicologiche e morali, senza mai banalizzare le vicende. L’adrenalina dei colpi e la necessità di scappare dai pericoli rendono la trama coinvolgente e avvincente. La serie riesce così a offrire uno sguardo complesso e articolato su come le persone comuni possano affrontare circostanze straordinarie. In questo modo, Leonesse si distingue come una produzione capace di unire intrattenimento, tensione e introspezione psicologica.