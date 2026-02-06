Unfamiliar, trama e cast della serie tv thriller su Netflix

Introduzione
Dalla Germania arriva una nuova serie televisiva destinata ad ampliare il catalogo thriller di Netflix. Si intitola Unfamiliar ed è una produzione a lunga narrazione che unisce spionaggio, azione e dramma familiare, ambientata in una Berlino oscura e attraversata da tensioni costanti
La serie ha debuttato giovedì 5 febbraio 2026, data in cui la piattaforma ha reso disponibili tutti gli episodi della prima stagione, proponendo una storia costruita su identità nascoste, relazioni fragili e pericoli sempre più vicini.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Unfamiliar, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer di questo nuovo thriller spionistico di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che mescola segreti, famiglia e tradimenti nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una produzione tedesca tra suspense e tensione continua
Prodotta in Germania e avviata nel 2026, Unfamiliar è una serie tv attualmente in corso composta da una stagione di sei episodi. Ogni episodio ha una durata media di 60 minuti e si inserisce nei generi drammatico, spionaggio, azione e thriller. Distribuita da Netflix, la serie costruisce un racconto serrato che alterna momenti di forte tensione narrativa a passaggi più intimi, in cui emergono le conseguenze personali di una vita trascorsa nel mondo dei servizi segreti.
L’impianto narrativo punta su una lunga continuità di racconto, evitando storie autoconclusive e privilegiando un intreccio che si sviluppa progressivamente, episodio dopo episodio, mantenendo costante la pressione sui protagonisti.
La trama: Simon e Meret, ex spie costrette a riemergere
La trama di Unfamiliar ruota attorno a Simon e Meret, una coppia sposata che da anni vive lontana dal mondo dello spionaggio. I due gestiscono un rifugio segreto nel cuore di Berlino, un luogo pensato per accogliere persone che non devono essere trovate. Quel rifugio, che chiamano il nido, rappresenta la loro nuova esistenza, costruita dopo essersi volutamente sepolti e aver messo distanza dal passato.
La loro vita familiare, apparentemente protetta e fondata sull’amore per la figlia, viene però sconvolta all’improvviso. La copertura salta, la loro vera identità viene scoperta e riemerge la verità: Simon e Meret sono ex spie e sono in molti a volerli morti. Da quel momento, la minaccia non riguarda solo loro, ma soprattutto l’unica cosa buona della loro vita, la figlia.
Inseguimenti, tradimenti e una famiglia sotto assedio
Con il ritorno del pericolo, la coppia protagonista della serie televisiva Unfamiliar è costretta a fuggire e a nascondersi mentre viene inseguita da agenti russi, agenti tedeschi, membri dei servizi segreti, rivali e traditori. A complicare ulteriormente la situazione intervengono ex amanti e numerose persone a cui Simon e Meret hanno fatto un torto nel corso della loro carriera.
La serie mostra come, in questo contesto di caccia senza tregua, salvare il proprio matrimonio diventi difficile quanto restare vivi. La protezione della figlia diventa il fulcro di ogni scelta, mentre la fiducia reciproca viene messa continuamente alla prova in un intreccio di segreti, colpe passate e legami che rischiano di spezzarsi.
Ideazione e sviluppo della serie
Unfamiliar è stata ideata e sviluppata da Paul Coates, che costruisce una storia in cui lo spionaggio internazionale si riflette direttamente sulle dinamiche private dei protagonisti.
Berlino non è solo uno sfondo geografico, ma un ambiente narrativo che amplifica il senso di minaccia e di isolamento, trasformando la città in un labirinto di pericoli e memorie.
La scrittura insiste sul contrasto tra la dimensione pubblica del lavoro delle spie e quella privata della famiglia, facendo emergere come le scelte del passato continuino a produrre conseguenze inevitabili.
Il cast della serie
Nei ruoli principali di Simon e Meret, protagonisti della serie tv Unfamiliar, recitano Susanne Wolff, nota per Sissi & I, e Felix Kramer, già visto in Dogs of Berlin. Intorno a loro si muove un cast corale che contribuisce ad arricchire la complessità della vicenda.
Nella serie in sei episodi compaiono anche Samuel Finzi, Natalia Belitski, Andreas Pietschmann, Maja Bons, Genija Rykova, Henry Hübchen, Seyneb Saleh, Laurence Rupp, Sina Martens, Anand Batbileg Chuluunbaatar e Aaron Altaras, dando vita a una rete di personaggi legati ai protagonisti da alleanze, rivalità e vecchi conti in sospeso.
Sei episodi intrisi di azione e dramma
La prima stagione di Unfamiliar è composta da sei episodi ed è disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire da giovedì 5 febbraio 2026.
Con il suo intreccio di spionaggio, azione e dramma familiare, Unfamiliar propone una storia in cui la minaccia esterna costringe i protagonisti a confrontarsi con le fragilità più profonde della loro vita privata.