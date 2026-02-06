Unfamiliar, trama e cast della serie tv thriller su Netflix

Introduzione

Dalla Germania arriva una nuova serie televisiva destinata ad ampliare il catalogo thriller di Netflix. Si intitola Unfamiliar ed è una produzione a lunga narrazione che unisce spionaggio, azione e dramma familiare, ambientata in una Berlino oscura e attraversata da tensioni costanti

La serie ha debuttato giovedì 5 febbraio 2026, data in cui la piattaforma ha reso disponibili tutti gli episodi della prima stagione, proponendo una storia costruita su identità nascoste, relazioni fragili e pericoli sempre più vicini.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Unfamiliar, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer di questo nuovo thriller spionistico di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che mescola segreti, famiglia e tradimenti nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.