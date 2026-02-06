Da Gucci - La fine dei giochi ad Avvocato Ligas, le nuove serie Sky

Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz nei panni, rispettivamente, di Patrizia Reggiani, Maurizio e Allegra Gucci guidano il cast della nuova serie Sky Original in sei episodi diretta da Gabriele Muccino, sul set a breve, sulla famiglia più iconica del lusso italiano.

In GUCCI – FINE DEI GIOCHI si intrecceranno passioni, vendetta e sfrenate ambizioni di potere, in un grande racconto familiare segnato da un omicidio – quello di Maurizio Gucci – che sancisce la fine di un’era.

Tratta dal memoir Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci, la serie sarà un’epopea familiare moderna sul potere del nome, sul prezzo della fama e sul fascino del successo e dei soldi, tanti soldi.

Racconterà, seguendo diverse linee temporali, la storia di una famiglia a capo di un impero che ha fatto sognare il mondo. Un marchio nato dal cuore più autentico del Made in Italy e creato da una famiglia capace di trasformare una piccola bottega di pelletteria in un simbolo planetario di stile e prestigio.

Attraverso lo sguardo di due donne - Patrizia Reggiani, la donna che ha sposato Maurizio Gucci e che è stata condannata per aver orchestrato il suo assassinio, e Allegra, la figlia che cerca di ricostruire la verità e l’identità della propria famiglia - si consuma un dramma senza tempo: quello di una grande dinastia italiana che, divorata dalla lotta per il potere, ha finito per autodistruggersi.

"La nostra risposta a House of Gucci", l'ha definita Nils Hartmann, Alla presentazione è intervenuto Francesco Scianna: “L’intensità della storia è degna di un prosieguo dell’esperienza bellissima in Sky con A casa tutti bene e Gabriele. Per me è un onore poter interpretare questo ruolo in un progetto che racconta degli aspetti di una dinastia importantissima, raccontare la complessità dei rapporti in un ambiente in cui senti il peso di una storia costruita da una figura genitoriale o familiare. Ed è molto bello poter conoscere questa storia nella parte più intima. Sono un grande amante dei prodotti Sky, Lucky Red, di Gabriele Muccino”.



Miriam Leone, assente per impegni sul set, ha mandato un video per esprimere la sua “gioia di collaborare ancora con Gabriele Muccino e di approcciarmi a un ruolo complesso, sfaccettato e iconico come quello di Patrizia Reggiani che comunque segna un’epoca nel bene e nel male". L'attrice si è detta anche "felice di tornare a lavorare con Sky dopo tanti anni”.

Per Allegra Gucci, autrice dl libro sulla sua famiglia da cui è tratta la serie, è “una bella sfida, molto complessa per tutti. La cosa bella è che sin dal primo momento ho visto un grande impegno da parte di tutti nel raccontare la storia nella sua complessità. Si è creata una bella squadra, molto fiduciosa nel lavoro e nel risultato”.

Tratto dal memoir Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci

Cast: Miriam Leone; Francesco Scianna; Matilda Lutz.

Regia: Gabriele Muccino

Sceneggiatura: Isabella Aguilar; Flaminia Gressi; Gabriele Muccino

Crediti produttivi: Sky Studios; Lucky Red