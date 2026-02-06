Da Gucci - La fine dei giochi ad Avvocato Ligas, le nuove serie Sky

Introduzione
Le nuove serie Sky sono state presentate ufficialmente in uno Showcase organizzato per la stampa nella sala cinema di Sky Campus. “Tanto passato alle spalle, ancora più futuro davanti”, ha commentato Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia in apertura dell'evento a cui erano presenti anche l'Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia Giuseppe De Bellis, la CEO di Sky Studios Cécile Frot Coutaz, la Cinema and Series Director Sky Italia Margherita Amedei e una serie di talent tra attori, registi e sceneggiatori dei vari progetti presentati.
Tanti titoli, italiani e internazionali, Sky Original e non. Alcune conferme e numerose novità. Se tra le prime si annoverano Avvocato Ligas, Rosa Elettrica, Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione di Piedone, tra le seconde spiccano titoli come Gucci – La fine dei giochi, La mala, Il sospetto e Fuori Menù.
Tanti anche i titoli stranieri annunciati: dalla seconda stagione di The Day of the Jackal a Il Signore delle Mosche, in arrivo il 22 febbraio dopo la presentazione alla Berlinale. Annuncio ufficiale anche per The Girl With The Dragon Tattoo, tratta dal romanzo Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, attesa per il 2028. E su Sky e NOW arriva anche, per la prima volta on demand, tutta Beverly Hills 90210, serie cult degli anni '90. Sul fronte cofanetti, da Disney arriveranno tutte le stagioni di Lost, This Is Us, The Americans e American Crime Story. Da Paramount arriverà invece Ray Donovan.
Quello che devi sapere
GUCCI - FINE DEI GIOCHI
Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz nei panni, rispettivamente, di Patrizia Reggiani, Maurizio e Allegra Gucci guidano il cast della nuova serie Sky Original in sei episodi diretta da Gabriele Muccino, sul set a breve, sulla famiglia più iconica del lusso italiano.
In GUCCI – FINE DEI GIOCHI si intrecceranno passioni, vendetta e sfrenate ambizioni di potere, in un grande racconto familiare segnato da un omicidio – quello di Maurizio Gucci – che sancisce la fine di un’era.
Tratta dal memoir Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci, la serie sarà un’epopea familiare moderna sul potere del nome, sul prezzo della fama e sul fascino del successo e dei soldi, tanti soldi.
Racconterà, seguendo diverse linee temporali, la storia di una famiglia a capo di un impero che ha fatto sognare il mondo. Un marchio nato dal cuore più autentico del Made in Italy e creato da una famiglia capace di trasformare una piccola bottega di pelletteria in un simbolo planetario di stile e prestigio.
Attraverso lo sguardo di due donne - Patrizia Reggiani, la donna che ha sposato Maurizio Gucci e che è stata condannata per aver orchestrato il suo assassinio, e Allegra, la figlia che cerca di ricostruire la verità e l’identità della propria famiglia - si consuma un dramma senza tempo: quello di una grande dinastia italiana che, divorata dalla lotta per il potere, ha finito per autodistruggersi.
"La nostra risposta a House of Gucci", l'ha definita Nils Hartmann, Alla presentazione è intervenuto Francesco Scianna: “L’intensità della storia è degna di un prosieguo dell’esperienza bellissima in Sky con A casa tutti bene e Gabriele. Per me è un onore poter interpretare questo ruolo in un progetto che racconta degli aspetti di una dinastia importantissima, raccontare la complessità dei rapporti in un ambiente in cui senti il peso di una storia costruita da una figura genitoriale o familiare. Ed è molto bello poter conoscere questa storia nella parte più intima. Sono un grande amante dei prodotti Sky, Lucky Red, di Gabriele Muccino”.
Miriam Leone, assente per impegni sul set, ha mandato un video per esprimere la sua “gioia di collaborare ancora con Gabriele Muccino e di approcciarmi a un ruolo complesso, sfaccettato e iconico come quello di Patrizia Reggiani che comunque segna un’epoca nel bene e nel male". L'attrice si è detta anche "felice di tornare a lavorare con Sky dopo tanti anni”.
Per Allegra Gucci, autrice dl libro sulla sua famiglia da cui è tratta la serie, è “una bella sfida, molto complessa per tutti. La cosa bella è che sin dal primo momento ho visto un grande impegno da parte di tutti nel raccontare la storia nella sua complessità. Si è creata una bella squadra, molto fiduciosa nel lavoro e nel risultato”.
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Tratto dal memoir Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci
Cast: Miriam Leone; Francesco Scianna; Matilda Lutz.
Regia: Gabriele Muccino
Sceneggiatura: Isabella Aguilar; Flaminia Gressi; Gabriele Muccino
Crediti produttivi: Sky Studios; Lucky Red
IL SOSPETTO
Un nuovissimo progetto originale Sky, sul set nei prossimi mesi, vedrà tra i protagonisti Claudia Pandolfi.
Con la supervisione artistica di Francesca Manieri, IL SOSPETTO sarà un thriller in quattro episodi prodotto da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film, diretto da Mauro Mancini. Alla sceneggiatura Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni.
Questa storia inizia quando le altre finiscono. Sta per essere arrestato l’assassino di Giada Castucci, la cui morte ha sconvolto Viareggio. Mentre la città si prepara al famoso Carnevale, Maria, diciassettenne timida con problemi d’udito, vorrebbe essere come le altre ragazze, ma ciò che vede all’inizio di questa storia cambia tutto. Maria, infatti, trova un oggetto della vittima nel capanno degli attrezzi, e nasce il dubbio più terribile: l’uomo di cui si fida di più, suo padre, potrebbe essere coinvolto? E il comportamento sempre più nervoso del genitore non fa che aumentare il sospetto. In questo whodunit atipico, Maria affronta segreti, silenzi e sospetti, mentre anche sua madre (Claudia Pandolfi), stimato commissario, vacilla. Nei giorni che precedono il Carnevale, tra maschere e verità nascoste, Maria capirà che tutti ne indossano una. Perfino lei.
Francesca Manieri, che si occupa della supervione artistica, ha definto il concept "molto interessante", raccontando come la prima volta che lo ha letto avesse pensato che suonasse "di troppe cose che conosco". A far la differenza, è la chiave: "C’è dentro il femminicidio ma anche che a trovare il cadavere è una ragazza ipoudente e c’è un colpevole che sembra quello giusto ma lei trova un oggetto nella casa di questa ragazza e inizia a sospettare di suo padre, e sua madre è il commissario di questo paese. Un thriller che diventa relazionale molto bello e racconta lo stato dell’arte del rapporto tra le generazioni. Una serie che dentro il genere parla molto della contemporaneità”.
Il regista Mauro Mancini ha aggiunto: “Per me è una prima volta, sono entusiasta. Ringrazio Nils, Francesca, Sky che mi hanno scelto: è una serie scritta molto bene”.
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Claudia Pandolfi
Regia: Mauro Mancini
Sceneggiatura: Mirko Cetrangolo, Matteo Menduni
Supervisione artistica: Francesca Manieri
Crediti produttivi: Sky Studios, Paco Cinematografica, Zucco Film
QUELLI CHE… LA MALA
Un light crime imprevedibile in sei episodi ambientato nel cuore pulsante — oscuro, leggendario e vibrante — della Milano degli anni ’70 e ’80.
Prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, con MIA Film, per la regia di Luca Ribuoli, e sceneggiata da Stefano Sardo, Chiara Battistini, Paolo Bernardelli e Gianluca Bernardini, QUELLI CHE… LA MALA racconta la Milano che non è ancora la Milano da bere, ma una città nera e pericolosa da centottanta omicidi l’anno.
Negli anni ’70 Milano era la città del crimine disorganizzato, in bilico tra i palchi cabaret e il mondo criminale delle bische clandestine e delle rapine folli ai supermercati.
E qui inizia la nostra storia.
Anzi la sua storia: quella di Charlie, che cresce diviso tra il sogno di salire sul palco del Derby e l’amicizia con Renato Vallanzasca, destinato a diventare un’icona del crimine.
In Quelli che… la mala, i personaggi reali più celebri della malavita si intrecciano con figure di finzione in un racconto corale, brillante e leggero: una storia di formazione collettiva dove tutti inseguono la gloria — e ognuno, una volta raggiunta, deve accettarne il prezzo.
Durante la presentazione, il produttore Sydney Sibilia ha commentato: “Ci sembrava fosse un materiale interessante per farci una serie. Siamo gasati, è una bellissima sfida, può venire qualcosa di molto divertente. Riuscire a farvi ridere è la vera sfida, e anche raccontare un po’ questa città che non c’è più, criminale e romantica al tempo stesso”.
Lo sceneggiatore Stefano Sardo ha aggiunto: “Siamo rimasti affascinati dai personaggi reali, abbiamo cercato di restituire questo mix di pericolosità ed estrema simpatia. In quegli anni Milano aveva 180 omicidi l’anno, c’era il coprifuoco, la gente usciva per andare alle bische dove nella stessa serata trovavi il criminale e Agnelli. Ci siamo resi conto che era interessante raccontare la vita di questi personaggi ma che sarebbe stato ancora più interessante raccontare non Vallanzasca ma il migliore amico, Charlie, cresciuto al Derby, un porto franco in cui trovavi il calciatore del Milan, Mina ma anche il Turatello. Ci siamo divertiti a raccontare un grande romanzo di formazione che oscilla tra aspirazione legittime e derive illegittime”.
Il regista Luca Ribuoli ha dichiarato: “Mi sento in una superband, con Stefano Sardo, Niels Hartman, Sydney Sibilia, Matteo Rovere. Sto cercando di capire cosa farò, di capire come si fa il criminale”.
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Regia: Luca Ribuoli
Sceneggiatura: Stefano Sardo, Chiara Battistini, Paolo Bernardelli, Gianluca Bernardini
Crediti produttivi: Sky Studios, Groenlandia con MIA Film
FUORI MENÙ
Una nuova dramedy, in sei episodi prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Alfred Film, con Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo. Da una sceneggiatura firmata da Valerio Cilio con Renato Sannio, Giacomo Caceffo e Marco Colombo, FUORI MENÙ sarà diretta da Fabio Paladini e Niccolò Falsetti.
Un grande chef (Maurizio Lastrico) cade in disgrazia e finisce in carcere. Per ottenere uno sconto di pena accetta di dirigere un ristorante sperimentale, dove ai fornelli lavora la peggior brigata di tutti i tempi: un gruppo di detenuti senza esperienza né regole. Nel tentativo di ricostruire il rapporto con sua figlia, questa sfida impossibile diventerà per lui un’occasione irripetibile di redenzione e di profonda trasformazione, capace di rivoluzionare la sua idea di cucina.
Maurizio Lastrico è intervenuto alla presentazione Lastrico regalando aneddoti e battute: “La comunicazione del progetto mi è arrivata proprio in un ristorante: 'Nils (Hartmann, ndr) ti deve parlare di una cosa molto importante'. Sono rimasto appeso, ho chiesto all’intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto dirmi di così importante Nils. Per me è una grande occasione dopo Call My Agent, che è stato uno dei laboratori più belli. Questo progetto ha l'ambizione altissima di far coesistere la comicità e la concretezza .Sto iniziando a fare un corso di cucina perché parto proprio da zero”.
Il regista Fabio Paladini torna su un progetto Sky dopo Avvocato Ligas e si dice entusiasta di “poter tornare a lavorare così presto su un progetto così bello, una comedy-drama tra due mondi che hanno una iconicità divertentissima da esplorare, che si portano dentro dei temi profondi. C'è spazio per portare dentro tanti tipi di temperature”.
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Maurizio Lastrico, Fabio Balsamo
Regia: Fabio Paladini, Niccolò Falsetti
Sceneggiatura: Valerio Cilio, Renato Sannio, Giacomo Caceffo, Marco Colombo
Crediti produttivi: Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle), Alfred Film
AVVOCATO LIGAS
Luca Argentero è Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.
Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, la determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare rispettivamente l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo, collega e migliore amico di Ligas.
La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic il 6 marzo. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.
Dal 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Tratto da Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, edito da Corbaccio
Cast: Luca Argentero, Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger, Flavio Furno
Regia: Fabio Paladini
Sceneggiatura: Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza, Francesco Tosco
Crediti produttivi: Sky Studios, Fabula Pictures
ROSA ELETTRICA - In fuga con il nemico
Arriverà dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il nuovo thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original, prodotto da Sky Studios e Cross Productions e diretto da Davide Marengo. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli.
Giannetta è Rosa Valera, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss (interpretato da Di Napoli), un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, Rosa non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.
Accanto a Maria Chiara Giannetta e a Francesco Di Napoli anche Elena Lietti nei panni del vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta.
La serie adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo). Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.
Dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Liberamente tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi, (2007, edito da Sellerio Editore Palermo)
Cast: Maria Chiara Giannetta, Francesco Di Napoli, Elena Lietti
Regia: Davide Marengo
Sceneggiatura: Giordana Mari, Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, Michela Straniero
Soggetto di serie elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa
Crediti produttivi: Sky Studios, Cross Productions
NORD SUD OVEST EST - La leggendaria storia degli 883
Debutta in autunno l’attesissima seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro degli 883: Max Pezzali e Mauro Repetto, due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.
Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), NORD SUD OVEST EST - una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album del duo di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.
L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max (Elia Nuzzolo) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?
In autunno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Gaia Zampighi, Rosa Barbolini
Regia: Sidney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi
Sceneggiatura: Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello
Crediti produttivi: Sky Studios, Groenlandia (società del gruppo Banijay)
PIEDONE - Seconda stagione
Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, sempre diretti da Alessio Maria Federici, tornano con nuove storie prodotte da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus) nella seconda stagione della collection Sky Original.
Mentre l’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli danno la caccia al boss Eduardo Iodice, devono fare i conti con la presenza ingombrante di Ruotolo, il vicequestore – e sospetto colluso con i poteri occulti che governano la città – con cui sono costretti a lavorare fianco a fianco. Sullo sfondo di una Napoli complessa e contemporanea, trasformata dall’iperturismo ma piena di umanità, tra un caso e l’altro, non mancano i momenti di leggerezza con Michele Noviello e il sostegno di Valentina Capezio, i due ispettori aggiunti del commissariato che lavorano a fianco di Vincenzo e Sonia. E intanto, per Palmieri, la ferita del proprio passato non smette di bruciare, e lo richiama alla ricerca della verità...
Nel 2026 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW
Cast: Salvatore Esposito, Silvia D’Amico, Fabio Balsamo, Massimiliano Rossi, Susy Del Giudice
Regia: Alessio Maria Federici
Sceneggiatura: Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino
Crediti produttivi: Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle), Titanus Production (società del gruppo Titanus)
Gli Sky Original stranieri
A presentare i titoli Sky stranieri è intervenuta Cécile Frot-Coutaz, CEO Sky Studios & Chief Content Officer. Stimolata dalle domande del presentatore Mattia Carzaniga, ha raccontato come stiamo attraversando "quello che distingue Sky è essere un prodotto premium su tutto, con l'ambizione di portare un contenuto sempre nuovo e sorprendente". L'idea è quella di "dare a ogni pubblico locale qualcosa che lo corrisponda" mettendo sempre "al centro i personaggi, complessi, con difetti, ma che hanno una crescita", il tutto "unito a una grande qualità cinematografica" per "intrattenere con una visione ottimista, anche con serie e personaggi oscuri l’idea è che ci possa essere sempre redenzione e speranza alla fine”.
Cécile Frot-Coutaz ha proseguito: “Ci sono tantissimi contenuti oggi, noi cerchiamo di fare sempre contenuti irresistibili e per farlo puntiamo sempre sul talento, davanti e dietro la macchina da presa. Credo che l’Italia sia un luogo molto bello e in cui è facile lavorare, con profonde radici nell’artigianato del cinema e lo abbiamo visto in serie come M – Il figlio del secolo che aveva in tutti i reparti il massimo dell’eccellenza. Siamo ossessionati dall’eccellenza, il che non vuol dire arrivare alla perfezione, ma il talento è ciò che può rendere unico ogni prodotto di Sky”.
THE DAY OF THE JACKAL - seconda stagione
Nel Regno Unito è diventata la serie Sky Original più vista di sempre e quella più vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda ha fatto registrare ovunque il debutto più importante di sempre per una produzione originale Sky inglese.
Nuovo ciclo di episodi per The Day of the Jackal, la serie dall’influente romanzo omonimo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film ll Giorno dello Sciacallo.
Tornerà quindi il vincitore del Premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto) nei panni dello Sciacallo, assassino solitario, sfuggente e implacabile che si guadagna da vivere uccidendo su commissione.
Prodotta da Gareth Neame e Nigel Marchant per Carnival Films parte di Universal International Studios, The Day Of The Jackal è stata commissionata da Sky Studios e Peacock. La serie è scritta e adattata dallo showrunner (e produttore esecutivo) Ronan Bennett.
Le riprese sono appena iniziate, ha spiegato Cécile Frot Coutaz, l'uscita è attesa per il 2027.
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Eddie Redmayne
Sceneggiatura: Ronan Bennett
Crediti produttivi: Carnival Films (parte di Universal International Studios)
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
Dalla casa di produzione di The Crown e dagli autori di Dietro i suoi occhi (Behind Her Eyes), primo adattamento TV per il bestseller dello scrittore e giornalista investigativo Stiegg Larsson, a 15 anni dal primo film con Daniel Craig e Rooney Mara diretto da David Fincher.
La nuova serie Sky Original inglese sarà una coraggiosa rivisitazione contemporanea della storia ormai celebre: il protagonista Mikael Blomkvist indaga per scoprire che fine abbia fatto una ragazza di una famiglia ricca scomparsa 40 anni prima. Per farlo, si fa aiutare da Lisbeth Salander, un’hacker informatica.
ATOMIC: ONE HELL OF A RIDE
Quando il cammino del trafficante di droga Max (Alfie Allen) incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico fuggitivo, nasce un’amicizia inaspettata. I due vengono travolti in un’imprevista missione ad alto rischio: trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e una rete globale di forze contrapposte sono sulle loro tracce. A guidare la caccia ai due per conto della CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), scienziata altamente qualificata e agente sotto copertura convinta che Max e JJ collaborino con estremisti violenti. La sua implacabile caccia mette i tre in rotta di collisione, rivelando che nulla è come sembra e che ognuno nasconde un secondo fine. I due si ritrovano in un viaggio rocambolesco, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, i propri fantasmi del passato. Quello che inizia come una lotta per la sopravvivenza, in questa nuova serie Sky Original inglese si trasforma lentamente in qualcosa di più: una collaborazione riluttante, una possibilità di redenzione e… un’avventura mozzafiato.
Creata da Gregory Burke e ispirata al libro di saggistica The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, Atomic è prodotta da Pulse Films, una società di VICE Studios, in collaborazione con Sky Studios.
In estate in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Alfie Allen, Shazad Latif, Samira Wiley
Regia: Shariff Korver
Sceneggiatura: Gregory Burke
Crediti produttivi: Pulse Films (una società di VICE Studios) in collaborazione con Sky Studios
WAR
Vincere è tutto nel nuovo legal thriller Sky Original prodotto da Sky e HBO dal creatore di Lupin e Hijack, George Kay, e ambientato nell’élite del mondo giudiziario londinese. Già confermata per la seconda stagione ancora prima della messa in onda della prima, la serie prende avvio da uno scandaloso divorzio che scatenerà onde d’urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale.
Nei panni della coppia al centro del divorzio del secolo Dominic West e Sienna Miller, a interpretare rispettivamente il magnate tecnologico Morgan Henderson e sua moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval.
Co-prodotta da New Pictures e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO, la serie segue due tra i più prestigiosi studi legali rivali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – impegnati in quello che viene definito il divorzio del secolo. Entrambe le parti sono certe di vincere. Ma mentre il caso degenera e le alleanze si incrinano, le reputazioni sono messe in discussione e ognuno gioca per vincere. Non è che l’inizio: l’esplosivo caso della prima stagione è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali da prima pagina.
Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Dominic West, Sienna Miller
Regia: Ben Taylor
Sceneggiatura: George Kay
Crediti produttivi: New Pictures e Observatory Pictures in collaborazione con Sky e HBO
PRISONER
L’agente penitenziaria Amber Todd viene incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale. Dopo un’imboscata al convoglio, i due sopravvivono e sono costretti a fuggire insieme. Il loro rapporto diventa sempre più ambiguo mentre un cartello criminale li insegue senza tregua.
Prisoner è una serie Sky Original UK prodotta da Binocular in associazione con Sky Studios. Matt Charman, sceneggiatore candidato all’Oscar per Il ponte delle spie di Steven Spielberg, firma e guida come showrunner questo action thriller Sky Original con Tahar Rahim, nominato ai BAFTA e ai Golden Globe Awards e vincitore del César (The Serpent, Il profeta), e Izuka Hoyle, attrice vincitrice dello Scottish BAFTA (Boiling Point, Big Boys). Diretta da Otto Bathurst (Peaky Blinders).
Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Tahar Rahim, Izuka Hoyle
Regia: Otto Bathurst
Sceneggiatura: Matt Charman
Crediti produttivi: Binocular in associazione con Sky Studios
Sky Exclusive e serie HBO
L'offerta di Sky è fatta anche delle esclusive Sky e delle nuove stagioni delle serie HBO che sono iniziate e proseguono anche sulla piattaforma satellitare. Ecco i titoli.
IL SIGNORE DELLE MOSCHE
Arriverà in esclusiva per l’Italia su Sky e NOW il primo, attesissimo adattamento TV del romanzo di William Golding Il Signore delle Mosche, realizzato col supporto della famiglia dello scrittore Premio Nobel. Pubblicato per la prima volta oltre 70 anni fa, Il Signore delle Mosche è diventato uno dei testi più studiati nei programmi scolastici di lingua inglese.
La serie, che sarà presentata in anteprima mondiale alla 76esima Berlinale, è firmata dal celebrato creatore di Adolescence, il vincitore del BAFTA Jack Thorne, e diretta da Marc Munden.
Celeberrima la storia: come il romanzo, la serie racconta di un gruppo di ragazzi sopravvissuti a un incidente aereo abbandonati su un’isola tropicale. Nel tentativo di mantenere l’ordine, Ralph e l’intellettuale Piggy guidano il gruppo, ma l’ascesa di Jack, sempre più attratto dal potere e dalla violenza, conduce lentamente alla tragedia.
Il Signore delle Mosche (in 4 episodi) è una produzione Eleven e One Shoe Films, con Sony Pictures Television per BBC iPlayer, BBC One e Stan. Il cast corale, composto da oltre 30 giovani attori – molti al debutto – è guidato da Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna e Ike Talbut. Le musiche originali vedono Cristobal Tapia de Veer (The White Lotus, Smile, National Treasure) alla colonna sonora, con Hans Zimmer (Dune, Planet Earth, Il re leone) e Kara Talve (Tattooist of Auschwitz, Prehistoric Planet) autori del tema principale e delle musiche aggiuntive.
Dal 22 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna, Ike Talbut
Regia: Marc Munden
Sceneggiatura: Jack Thorne
Crediti produttivi: Eleven e One Shoe Films con Sony Pictures Television
THE MINIATURE WIFE
Il matrimonio si fa ironicamente complicato in THE MINIATURE WIFE, prodotta da Media Res (The Morning Show, Pachinko) e distribuita da Sony Pictures Television.
Dramedy high-concept che esplora gli squilibri di potere all’interno del matrimonio, la serie, che arriverà in esclusiva su Sky e NOW in primavera, vede protagonisti Elizabeth Banks (The Better Sister, Pitch Perfect, la saga di The Hunger Games) e Matthew Macfadyen (Succession, Death by Lightning), che si ritrovano l’uno contro l’altra dopo un incidente tecnologico in cui il marito finisce per rimpicciolire accidentalmente la moglie. La vita domestica prende una piega imprevedibile per questa coppia perfettamente disallineata, trasformando la quotidianità in una battaglia per il potere affilata come un rasoio.
The Miniature Wife è basata sull’omonimo racconto breve di Manuel Gonzalez e creata da Jennifer Ames e Steve Turner (Boardwalk Empire, Goliath), che ricoprono anche i ruoli di showrunner e produttori esecutivi. Greg Mottola (Superbad, Nobody Wants This) è regista e produttore esecutivo della serie. Banks, Macfadyen, Michael Aguilar (I’m Dying Up Here, Kidding) e Suzanne Heathcote (The Crowded Room, Killing Eve) sono produttori esecutivi, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res.
In primavera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Cast: Elizabeth Banks, Matthew Macfadyen
Regia: Greg Mottola
Sceneggiatura: Jennifer Ames, Steve Turner
Crediti produttivi: Media Res
SHERIFF COUNTRY
Nuovo poliziesco che affronta temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. La serie amplia l’universo narrativo di Fire Country e segue lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin (Gotham, Homeland, Deadpool). In servizio a Edgewater, Mickey indaga su attività criminali mentre affronta un passato familiare complesso: il padre ex detenuto Wes, coltivatore di marijuana ai margini del sistema, e un misterioso incidente che coinvolge la figlia ribelle Skye. Sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr), capo divisione dei Cal Fire, Mickey è al centro di una rete di tensioni personali e professionali. Prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, la serie è creata da Max Thieriot con Joan Rater e Tony Phelan; regia di James Strong e Kevin Alejandro. Nel cast anche W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri.
Dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
OUTLANDER – Stagione finale
Ottavo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, promette di chiudere nel modo più emozionante possibile una delle serie romantiche più amate dal pubblico. La settima stagione ha regalato ai fan una serie di colpi di scena: matrimoni a sorpresa, sparatorie e il ritorno di volti amati dal passato. Il finale ha custodito la rivelazione più attesa, legata alla prima figlia di Jamie e Claire, Faith. Nel cast Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (Ian Murray giovane), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e Izzy Meikle-Small (Rachel Murray). La serie è prodotta da Sony Pictures Television con Matthew B. Roberts nel ruolo di showrunner mentre gli executive producer sono Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Caitríona Balfe e Sam Heughan.
Dal 14 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
EUPHORIA – Terza stagione
Terza, attesissima stagione per il cult di Sam Levinson. A quasi quattro anni dalla conclusione della seconda stagione, è pronta a tornare con 8 nuovi episodi la serie HBO realizzata in collaborazione con A24. Logline dei nuovi episodi: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male. La terza stagione vedrà il ritorno del cast principale: oltre a Zendaya (Rue), ci saranno Hunter Schafer (Jules), Maude Apatow (Lexi), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy) e Jacob Elordi (Nate) insieme alla candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace. Tornano nei nuovi episodi anche le guest star il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY® Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles. Tra le new entry: la vincitrice dell’Emmy® Sharon Stone, la vincitrice di un GRAMMY® ROSALÍA, Danielle Deadwyler. Hans Zimmer lavorerà alla colonna sonora al fianco di Labrinth.
Dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW
POKER FACE – Prima e seconda stagione
Poker Face è una serie composta da due stagioni in programmazione a partire da questa primavera, che seguono le vicende di Charlie, interpretata da Natasha Lyonne. Dotata di un’abilità straordinaria, Charlie è in grado di capire quando qualcuno sta mentendo. A bordo della sua Plymouth Barracuda, intraprende un viaggio fatto di continue tappe durante le quali incontra nuovi personaggi e si imbatte in crimini bizzarri che non può fare a meno di risolvere. La protagonista, Charlie Cale, è interpretata da Natasha Lyonne e tra le guest star si annoverano Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Micheal Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson e Tim Meadow. La serie è prodotta da T-Street e MRC Television con Rian Johnson nel ruolo di creatore, Executive Producer, sceneggiatore e regista, executive producer della serie sono Ram Bergman, Natasha Lyonne, Nena Rodrigue, Iain B. MacDonald, nel ruolo di showrunner vediamo Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman, mentre Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens sono co-produttori esecutivi.
In primavera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
TWISTED METAL – Prima e seconda stagione
Twisted Metal è una serie live-action basata sulla serie di videogiochi per PlayStation. Una commedia d'azione adrenalinica, basata su un'idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) su un outsider chiacchierone a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una post-apocalittica terra desolata. Con l'aiuto di un ladro d'auto dal grilletto facile, dovrà affrontare feroci predoni alla guida di mezzi distruttivi e altri pericoli della strada tra cui un clown squilibrato che guida un furgoncino dei gelati fin troppo familiare. Nel cast Anthony Mackie (“John Doe”), Stephanie Beatriz (“Quiet”), Thomas Haden Church (“Agent Stone”), Will Arnett (“Sweet Tooth (Voice)”), Joe Seanoa (“Sweet Tooth (Body)”), Neve Campbell (“Raven”), Richard Cabral (“Loud”), Mike Mitchell (“Stu”), Tahj Vaughans (“Mike”) e Lou Beatty Jr. (“Tommy”). Michael Jonathan Smith ne è showrunner e produttore esecutivo, al suo fianco nel ruolo di produttore esecutivo anche Rhett Reese, Paul Wernick, Anthony Mackie, Will Arnett, Marc Forman, Kitao Sakurai, Asad Qizilbash, Carter Swan, Jason Spire, Peter Principato e Hermen Hulst.
In estate in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
HOUSE OF THE DRAGON – Terza stagione
Tra i titoli più attesi del 2026, torna con 8 nuovi episodi l’amatissima saga HBO tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”. La serie racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen, culminata nella celebre Danza dei Draghi, con lo scontro tra le fazioni dei Neri e dei Verdi destinato a segnare il destino della dinastia per sempre. Confermato l’intero cast principale, guidato da Emma D’Arcy, Olivia Cooke e Matt Smith.
In estate su Sky e in streaming su NOW
BEVERLY HILLS, 90210
Prima di tutti i teen drama moderni c’era lei, BEVERLY HILLS, 90210, l’iconica creatura in dieci stagioni di Aaron Spelling e Darren Star (Melrose Place, Sex and the city, Emily in Paris).
Per la prima volta dal 2001 disponibile per intero, per la prima volta anche on demand, per la prima volta in HD e in 16:9: arriva su Sky e in streaming su NOW un vero e proprio cult generazionale.
Raccontando l’adolescenza, i tormenti e gli amori di un gruppo di ragazzi californiani, dagli anni della scuola superiore fino al raggiungimento dell'età adulta, è la serie che più di tutte ha plasmato la TV e ispirato la moda per ragazzi nei decenni a venire.
Spesso imitata ma mai eguagliata, la serie ha reso famosi i suoi protagonisti e ha conquistato un pubblico appassionato in tutto il mondo.
Nel cast, tra i protagonisti, tantissimi nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Jason Priestley, James Eckhouse, Carol Potter, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green e i compianti Luke Perry e Shannen Doherty.
Dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW
Cast: Jason Priestley, Shannen Doherty, James Eckhouse, Carol Potter, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Luke Perry, Brian Austin Green