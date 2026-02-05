Venerdì 6 febbraio, Sky e NOW trasmetteranno l’ultimo capitolo di "Gomorra – Le Origini". Non è solo la fine di una stagione, ma il momento esatto in cui un ragazzo si trasforma in un boss. Sotto la regia di Francesco Ghiaccio, i protagonisti affrontano una resa dei conti dove la lealtà ha il prezzo del sangue
Fra lealtà messa alla prova, alleanze inaspettate, sogni che si fanno sempre più lontani e irraggiungibili e un destino che appare ormai segnato, nel finale di stagione è l’ora della resa dei conti per i protagonisti di Gomorra - Le origini, serie prequel dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano, prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios). L’ultimo episodio della serie sulla formazione criminale del giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano, arriverà domani, 6 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
La trama in breve del finale di stagione
Mentre Pietro progetta un futuro con Imma, Angelo subisce un attacco che lo sconvolge. Accecato dalla rabbia, Angelo è pronto a tutto pur di vendicarsi e cerca un alleato inaspettato. Ma quando il suo piano non va come previsto, Pietro è costretto a compiere una dura scelta pur di salvarlo. Nel frattempo, ‘O Paisano mette in atto l’ultimo tassello del suo piano.
GOMORRA – LE ORIGINI racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. È la storia di come il futuro boss di Secondigliano entra nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.
Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.
Con Luca Lubrano nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere «fedeli» che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano. E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.
Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, GOMORRA – LE ORIGINI è tratta dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’amore.
GOMORRA – LE ORIGINI | Da venerdì 6 febbraio il finale di stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
