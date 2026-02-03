Doctor Who, all’asta il Tardis e i cimeli della serie

Una cabina blu per viaggiare nel tempo e i mutanti corazzati pronti a sterminare la galassia. Il mondo di Doctor Who finisce all'asta. Oltre duecento pezzi originali, usciti direttamente dai magazzini della BBC, sono in vendita online su Propstore fino al 19 febbraio. Non è solo un affare per collezionisti: una parte dell’incasso servirà a dare una mano ai bambini seguiti dall'associazione Children in Need

Il pezzo che potrebbe far girare la testa è il Tardis. La cabina della polizia che ha attraversato sessant’anni di televisione britannica cerca un nuovo proprietario. La società Propstore ha aperto le danze per un’asta online che svuota i set della serie di fantascienza più vecchia del mondo. Sono oggetti veri, che hanno visto la luce degli studi di produzione fin dal 1963. Chi vince l'offerta non compra un giocattolo, ma un pezzo di legno e metallo che ha fatto la storia della TV. Il 20% di ogni sterlina incassata andrà dritto ai progetti di volontariato di Children in Need.

Quanto costano i robot Dalek Nella lista dei desideri spunta anche il Dalek: l'alieno mutante chiuso nella sua armatura a forma di saliera gigante. Le offerte partono da 100 sterline ma i precedenti dicono che la battaglia tra i collezionisti sarà serrata. In passato, versioni simili del Tardis sono state battute per oltre 14.000 euro, mentre i mutanti metallici hanno superato i 2.900 euro. Insieme ai pezzi grossi finiscono all'asta anche i cacciaviti sonici e i costumi originali indossati sul set.