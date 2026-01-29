Gomorra - Le origini, domani il quinto episodio su Sky. Anticipazioni

Pietro e Imma fanno i conti con quanto accaduto la notte precedente, mentre Angelo sembra aver ottenuto finalmente tutto ciò che vuole, Secondigliano. Nel frattempo, solo i Villa rispondono all’appello della sorella di ‘O Paisano. Ma vogliono qualcosa in cambio… Diretta da Francesco Ghiaccio, la penultima puntata della serie prequel Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 30 gennaio

Rivelazioni inaspettate, alleanze fragili, tradimenti: si avvicina il momento della resa dei conti tra i protagonisti di Gomorra - Le origini , la serie prequel dell’epica saga crime Sky Original dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Ognuno di loro è chiamato a fare i conti con le proprie scelte e con le conseguenze delle proprie azioni nel quinto episodio, diretto da Francesco Ghiaccio, da domani, venerdì 30 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), la serie racconta la formazione criminale e sentimentale del giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano .

Le origini di Pietro Savastano

Gomorra - Le origini racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. Ambientata alla fine degli anni ’70, è la storia di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.

Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.