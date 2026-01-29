Gomorra - Le origini, domani il quinto episodio su Sky. Anticipazioni
Pietro e Imma fanno i conti con quanto accaduto la notte precedente, mentre Angelo sembra aver ottenuto finalmente tutto ciò che vuole, Secondigliano. Nel frattempo, solo i Villa rispondono all’appello della sorella di ‘O Paisano. Ma vogliono qualcosa in cambio… Diretta da Francesco Ghiaccio, la penultima puntata della serie prequel Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 30 gennaio
Rivelazioni inaspettate, alleanze fragili, tradimenti: si avvicina il momento della resa dei conti tra i protagonisti di Gomorra - Le origini, la serie prequel dell’epica saga crime Sky Original dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Ognuno di loro è chiamato a fare i conti con le proprie scelte e con le conseguenze delle proprie azioni nel quinto episodio, diretto da Francesco Ghiaccio, da domani, venerdì 30 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), la serie racconta la formazione criminale e sentimentale del giovanissimo Pietro Savastano, interpretato da Luca Lubrano.
SINOSSI DEL QUINTO EPISODIO
Imma confessa a Pietro che cosa ha fatto. I Villa siglano una tregua con Angelo, che ottiene finalmente ciò che vuole. Ma la madre di Pietro, saputo cos’ha fatto il figlio, fa ad Angelo una richiesta dolorosa, che colpisce Pietro nel profondo. Nel frattempo, Anna fa una proposta ai boss di Napoli senza ottenere l’effetto sperato. Solo i Villa rispondono alla chiamata, ma vogliono qualcosa in cambio…
Le origini di Pietro Savastano
Gomorra - Le origini racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. Ambientata alla fine degli anni ’70, è la storia di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.
Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.
Il cast
Con Luca Lubrano nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere «fedeli» che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano. E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.
Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, Gomorra - Le origini è tratta dal romanzo Gomorra di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’Amore.
Gomorra - Le Origini, il cast e i personaggi della serie originaria
La serie Sky Original è un prequel che racconta la crescita e di Pietro Savastano (interpretato qui da Luca Lubrano), il suo incontro con Imma (Tullia Venezia) e l'inizio della sua scalata alla criminalità organizzata di Secondigliano. Dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now