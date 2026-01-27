Melek – Il coraggio di una madre, trama e cast della nuova serie tv turca su Real TimeSerie TV
Introduzione
Dopo la conclusione di Hercai – Amore e vendetta, la prima serata di Real Time accoglie una nuova produzione turca destinata a raccoglierne l’eredità emotiva. Ieri sera, 26 gennaio 2026 alle 21.50, ha infatti esordito la serie televisiva Melek – Il coraggio di una madre, proposta con la prima puntata in anteprima e destinata a entrare stabilmente nel palinsesto a partire da lunedì 2 marzo.
Originariamente trasmessa in Turchia dal 2019 al 2021 con il titolo Benim Adam Melek, la serie narra la vicenda di una donna che deve fare i conti con il proprio passato nel momento più difficile della sua vita per garantire protezione e futuro ai figli.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Melek – Il coraggio di una madre, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Trama
Nella serie televisiva turca Melek – Il coraggio di una madre, la protagonista messa a titolo (Melek, interpretata da Nehir Erdogan) è una donna segnata da un’infanzia complessa e da rapporti familiari difficili, in particolare con il padre Seyit Ali, interpretato da Mehmet Çevik.
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non volete nessun tipo di anticipazione sulla serie non proseguite con la lettura di questo paragrafo e passate oltre***
Costretta in passato a fare affidamento solo sulla propria determinazione, Melek si era allontanata dalla famiglia e dalla realtà in cui era cresciuta. Anni dopo, però, la vita la costringe a confrontarsi nuovamente con quel passato: il ritorno forzato in Turchia rappresenta l’unica via per tutelare i propri figli, in un percorso che alterna dolore, possibilità di perdono, desiderio di riscatto e amore materno.
La vicenda ripercorre le scelte cruciali di Melek, che in gioventù era stata promessa in sposa a Halil, interpretato da Kutsi, erede della famiglia Sirhan. Per sottrarsi a un matrimonio combinato, fugge il giorno del fidanzamento ufficiale insieme ad Alpay Yildrim, interpretato da Kaan Çakır, trasferendosi a Berlino. Qui costruisce una nuova vita e diventa madre di tre figli: Defne, interpretata da Rabia Soytürk, Kerem, interpretato da Ulvi Kahyaoglu, e il piccolo Seyit Ali, interpretato da Selami Üstübi.
La stabilità conquistata viene interrotta dalla scoperta di una grave malattia: Melek è affetta da cancro. In contemporanea, Alpay avvia le pratiche di divorzio e ottiene l’affidamento dei figli, chiedendo alla sua amante Funda, interpretata da Ece Özdikici, di fingersi Melek. Disperata e senza alternative, la protagonista decide di tornare in Turchia per chiedere perdono al padre e cercare di garantire ai figli un futuro accanto alla famiglia d’origine. In questo percorso può contare sull’appoggio della madre e si confronta con Halil, il promesso sposo mai dimenticato, mentre cerca di ricostruire i legami spezzati e affrontare le sfide della maternità.
Cast
La serie Melek – Il coraggio di una madre vanta un cast ampio e consolidato. Oltre a Nehir Erdogan nel ruolo di Melek, figurano Kutsi come Halil Şirhan, Şerif Sezer nei panni di Nefise Karadağ, Mustafa Mert Koç come Ömer Şirhan, Rabia Soytürk nel ruolo di Defne Yıldırım, Ulvi Kahyaoğlu come Kerem Yıldırım, Ece Özdikici in quello di Funda Yıldırım, Hande Kaptan nei panni di Kadriye Karadağ, Muharrem Türkseven come Mahmut Karadağ e Poyraz Ar in quello di Seyit Ali Yıldırım.
Mehmet Çevik interpreta Seyit Ali Karadağ, Zeyno Eracar è Zümrüt Şirhan, Nizam Namidar interpreta Cumali Şirhan, Şebnem Zorlu è Vildan Şirhan, Saim Güveloğlu interpreta Mithat Karadağ, Yağmur Özbasmacı è Seyran Karadağ, Burçin Birben interpreta Mirza e Birsen Dürülü è Reyhan Akaltun. Altri interpreti rilevanti includono Yağmur Uzunoğlu come Ünzile Akaltun, Halil İbrahim Yılmaz come Zeynel Meriç, Murat Danacı nei panni di İhsan, Kaan Çakır come Alpay Yıldırım, Zeynep Özder nel ruolo di Başak, Dilaray Yeşilyaprak come Meryem, Gökhan Mete nei panni di Hafız Dayı, Kadim Yaşar come Kenan Demir, İsmail Açıl in quello di Adnan Demir, Sinem Karel Gürtekin come Aslı, Şifanur Gül nei panni di İkra Ayşe Meriç e Mehmet Kaçıra come Cemal Usta.
Produzione
La serie tv turca Melek – Il coraggio di una madre è diretta da Cem Akyoldas, Celil Murat Sarı e Günay Günaydın, con sceneggiatura di Nilüfer Özçelik e Berfu Ergenekon. La produzione è affidata a Üs Yapım. Le riprese si sono svolte principalmente a Gaziantep, con alcune scene realizzate a Istanbul e a Belgrado per le ambientazioni internazionali.
Il serial è composto da due stagioni e un totale di 66 episodi, della durata di 150 minuti ciascuno, trasmessi originariamente su TRT 1 dal 25 settembre 2019 al 19 maggio 2021. In Italia, la serie è disponibile sulla piattaforma Discovery+ e va in onda su Real Time a partire dal 26 gennaio 2026, con la prima stagione già trasmessa mentre la seconda resta inedita. Il formato è 16:9, la lingua originale turca e i generi principali sono drammatico, sentimentale e telenovela. La narrazione mette in primo piano la maternità come forza vitale e il difficile percorso di Melek nel tentativo di proteggere i figli, affrontare il passato e ricostruire legami spezzati.