La serie tv turca Melek – Il coraggio di una madre è diretta da Cem Akyoldas, Celil Murat Sarı e Günay Günaydın, con sceneggiatura di Nilüfer Özçelik e Berfu Ergenekon. La produzione è affidata a Üs Yapım. Le riprese si sono svolte principalmente a Gaziantep, con alcune scene realizzate a Istanbul e a Belgrado per le ambientazioni internazionali.

Il serial è composto da due stagioni e un totale di 66 episodi, della durata di 150 minuti ciascuno, trasmessi originariamente su TRT 1 dal 25 settembre 2019 al 19 maggio 2021. In Italia, la serie è disponibile sulla piattaforma Discovery+ e va in onda su Real Time a partire dal 26 gennaio 2026, con la prima stagione già trasmessa mentre la seconda resta inedita. Il formato è 16:9, la lingua originale turca e i generi principali sono drammatico, sentimentale e telenovela. La narrazione mette in primo piano la maternità come forza vitale e il difficile percorso di Melek nel tentativo di proteggere i figli, affrontare il passato e ricostruire legami spezzati.

