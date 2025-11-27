Il cuculo di cristallo, trama e cast della serie tv thriller spagnola

Il centro narrativo della serie tv Il cuculo di cristallo è Clara Merlo, dottoressa al primo anno di specializzazione la cui vita viene improvvisamente sconvolta da un attacco cardiaco devastante. L’unica possibilità di salvezza è un trapianto di cuore, evento che segna un punto di svolta radicale tanto nel suo corpo quanto nella sua percezione del mondo. Durante la convalescenza, Clara avverte una necessità sempre più pressante: scoprire chi fosse il giovane la cui morte ha permesso il suo ritorno alla vita.

Spinta da questo impulso, intraprende un viaggio nell’entroterra, dove la sua ricerca personale incontra un ambiente chiuso, segnato da un passato che sembra ancora gravare sulla quotidianità degli abitanti. Nell’istante stesso del suo arrivo, la cittadina viene scossa dalla sparizione di un bebè in un parco pubblico, un episodio che finisce per intrecciarsi con un mistero rimasto sepolto per vent’anni. Clara si ritrova così immersa in un territorio in cui ogni risposta sembra rimandare a un’altra domanda, mentre l’indagine intorno al suo donatore si fonde con un enigma collettivo.