Il cuculo di cristallo, trama e cast della serie tv thriller spagnola

Il cuculo di cristallo, trama e cast della serie tv thriller spagnolaSerie TV Credits: Julio Vergne/Netflix © 2025
Introduzione
Netflix accoglie una nuova produzione spagnola che si colloca nella scia dei thriller d’impronta crime, genere che negli ultimi anni ha conquistato un seguito sempre più solido: si tratta del Il cuculo di cristallo, la nuova serie televisiva che arriva sulla piattaforma con l’intenzione di intercettare quel pubblico attratto dalle storie attraversate da segreti lontani, identità sfuggenti e comunità che custodiscono verità sospese.
Fra gli interpreti spicca Itziar Ituno, ricordata dal grande pubblico come Raquel de La casa di carta, presenza che richiama immediatamente l’attenzione degli spettatori affezionati alle serie spagnole più celebri.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il cuculo di cristallo, dalla trama al cast fino ad arrivare alla produzione. La serie è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Quello che devi sapere
Una storia di sopravvivenza, ricerca e mistero
Il centro narrativo della serie tv Il cuculo di cristallo è Clara Merlo, dottoressa al primo anno di specializzazione la cui vita viene improvvisamente sconvolta da un attacco cardiaco devastante. L’unica possibilità di salvezza è un trapianto di cuore, evento che segna un punto di svolta radicale tanto nel suo corpo quanto nella sua percezione del mondo. Durante la convalescenza, Clara avverte una necessità sempre più pressante: scoprire chi fosse il giovane la cui morte ha permesso il suo ritorno alla vita.
Spinta da questo impulso, intraprende un viaggio nell’entroterra, dove la sua ricerca personale incontra un ambiente chiuso, segnato da un passato che sembra ancora gravare sulla quotidianità degli abitanti. Nell’istante stesso del suo arrivo, la cittadina viene scossa dalla sparizione di un bebè in un parco pubblico, un episodio che finisce per intrecciarsi con un mistero rimasto sepolto per vent’anni. Clara si ritrova così immersa in un territorio in cui ogni risposta sembra rimandare a un’altra domanda, mentre l’indagine intorno al suo donatore si fonde con un enigma collettivo.
Il cast: una squadra di volti noti
Il cuculo di cristallo riunisce interpreti riconoscibili per diverse esperienze nel panorama televisivo e cinematografico spagnolo. Catalina Sopelana, già vista in Il giardiniere, veste i panni della protagonista Clara Merlo, mentre Alex Garcia, legato a The Wedding Unplanner, interpreta Miguel Ferrer.
Accanto a loro troviamo Itziar Ituno, la Raquel de La casa di carta, figura che conferisce alla serie televisiva un’ulteriore risonanza presso gli spettatori internazionali. Il cast comprende inoltre Iván Massagué, ricordato per Il buco, insieme a Tomás del Estal e Alfons Nieto, noto per Élite. Una composizione che unisce attori con percorsi differenti, ma accomunati dalla partecipazione a titoli che hanno saputo imporsi con forza nell’immaginario contemporaneo.
L’arrivo su Netflix
La serie tv Il cuculo di cristallo è approdata su Netflix il 14 novembre 2025, data che segna l’ingresso ufficiale della serie nella programmazione della piattaforma. Il lancio colloca la produzione all’interno di un momento in cui le opere spagnole continuano a ricevere grande attenzione, sia per la loro capacità di costruire tensione narrativa sia per la naturale inclinazione a intrecciare dimensione personale e mistero collettivo.
L’esordio su Netflix consente così a Il cuculo di cristallo di raggiungere immediatamente un pubblico globale, pronto a scoprire una storia che punta ad attirare chi cerca un intreccio avvincente e un’atmosfera ricca di sfumature.