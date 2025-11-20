Stargate, tutto sulla nuova serie tv annunciata da Prime Video

Introduzione
Deadline ha rilanciato la notizia della realizzazione di una nuova serie tv basata sull’universo di Stargate, il celebre film diretto da Roland Emmerich. Martin Gero si occuperà della produzione firmata Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): “Vi prometto che vi aspetta qualcosa di straordinario”
Quello che devi sapere
Stargate, la nuova serie tv
Deadline ha confermato la produzione di una nuova serie tv basata sull’universo di Stargate, la celebre pellicola diretta da Roland Emmerich con protagonisti Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson e Viveca Lindfors.
Stargate, l’universo
Nel corso degli anni Stargate è divenuto un grande franchise con numerosi prodotti: da fumetti a merchandise. Inoltre, l’universo di Stargate si è arricchito con varie produzioni:
- Stargate SG-1 (serie tv)
- Stargate Atlantis (serie tv)
- Stargate Universe (serie tv)
- Stargate Infinity (serie animata)
- Stargate Origins (web series)
- Stargate: L'arca della verità (film per la TV)
- Stargate: Continuum (film per la tv)
I produttori
Sempre secondo quanto annunciato da Deadline, la produzione della serie tv sarà curata da Joby Harold, Tory Tunnell, Dean Devlin e Roland Emmerich. Presenti anche Brad Wright e Joe Mallozzi, coinvolti nello sviluppo dell’universo televisivo di Stargate.
Il sito di Amazon ha parlato del franchise: “Ciò che distingue Stargate dagli altri franchise di fantascienza è il suo mix unico di azione militare, mitologia antica e scienza moderna. La serie reinterpreta le divinità delle antiche civiltà terrestri come alieni tecnologicamente avanzati che un tempo visitarono il nostro pianeta e plasmarono lo sviluppo umano. Questa premessa intelligente consente al franchise di esplorare la mitologia egizia, norrena, celtica e altre attraverso una lente fantascientifica, creando un universo ricco in cui la tecnologia avanzata sembra indistinguibile dalla magia”.
La trama
Al momento Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile sinossi della produzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere ulteriori dettagli. Martin Gero ha commentato: “Sono più che entusiasta che Amazon MGM Studios mi abbia affidato la guida di questo incredibile franchise verso la sua prossima fase. Per coloro che hanno mantenuto il gate attivo attraverso convention, nuove visioni del film e una fede incrollabile: questo è per voi. E per coloro che sono nuovi al nostro mondo: vi prometto che vi aspetta qualcosa di straordinario".
La produzione
La realizzazione della nuova serie tv sarà guidata da Martin Gero, sceneggiatore di Blindspot con Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton. Al momento nessuna notizia sulla data di inizio delle riprese, sul cast e sulla possibile distribuzione. Martin Gero ha raccontato: “Vent'anni fa, il mio primo vero lavoro in televisione è stato come story editor per Stargate: Atlantis. Ho trascorso cinque anni nel franchise lavorando su tutte e tre le serie. Stargate mi ha insegnato tutto sul fare televisione: è scritto nel mio DNA”.
Il successo di Stargate
Nick Pepper, Head of US SVOD TV Development di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: “Stargate è un franchise iconico e duraturo che ha affascinato il pubblico per decenni con la sua audace esplorazione del ruolo dell'umanità nel cosmo”.
Il successo del film
Distribuito nel 1994, Stargate è divenuto uno dei film cult del genere fantascienza con fan in tutto il mondo. Oltre al successo al botteghino internazionale con oltre 196.000.000 di dollari, la pellicola ha ricevuto anche una statuetta nella categoria Best Science Fiction Film alla 21esima edizione dei Saturn Awards.