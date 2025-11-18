Shōgun 2, trama e cast della seconda stagione della serie tv

Introduzione
Il mondo di Shōgun si rimette in movimento. Dopo aver conquistato pubblico e critica con una prima stagione entrata nella storia grazie ai suoi 18 Emmy, cifra mai raggiunta prima da un’unica stagione televisiva, emergono finalmente i primi elementi ufficiali riguardo al prossimo capitolo dell’adattamento tratto dal romanzo bestseller di James Clavell. Tra conferme e nuovi innesti, The Walt Disney Company Asia Pacific ha delineato a Hong Kong il profilo della seconda stagione, destinata a prendere forma dietro la macchina da presa nel 2026.
Scopriamo di seguito ciò che per adesso si sa dell’attesissimo secondo capitolo di Shōgun.
Quello che devi sapere
L’orizzonte produttivo
L’avvio dei lavori di Shōgun 2 è fissato per gennaio 2026, quando la produzione approderà negli studi di Vancouver.
È stato il Disney+ Originals Preview a fornire l’occasione per presentare in modo organico i nomi coinvolti nel progetto, offrendo così un quadro iniziale delle forze creative che sosterranno la nuova stagione di Shōgun.
Un cast tra volti di ritorno e nuovi ingressi
Il mosaico degli interpreti chiamati a popolare i nuovi episodi della di Shōgun 2 è composto da conferme attese e debutti significativi. A entrare per la prima volta nella serie saranno Asami Mizukawa nel ruolo di Aya, Masataka Kubota come Hyūga, Sho Kaneta nei panni di Hidenobu, Takaaki Enoki interprete di Lord Ito e Jun Kunimura nel ruolo di Goda. A questi nomi si affiancano gli attori già centrali nella prima stagione: Hiroyuki Sanada, nuovamente nella parte di Toranaga, e Cosmo Jarvis, che riprenderà il ruolo di Blackthorne. Tornano inoltre Fumi Nikaidô nei panni di Ochiba, Shinnosuke Abe interprete di Buntaro, Hiroto Kanai nel ruolo di Omi, Yoriko Dôguchi come Kiri, Tommy Bastow nella parte di Alvito, Yuko Miyamoto come Gin, Eita Okuno in quella di Saeki e Yuka Kouri nei panni di Kiku.
La regia e la scrittura della nuova stagione
La direzione degli episodi di Shōgun 2 vedrà nuovamente al lavoro due figure già centrali nella precedente fase della serie: Hiromi Kamata e Takeshi Fukunaga, che avevano contribuito alla riuscita della prima stagione pluripremiata. A loro si uniranno Anthony Byrne, Kate Herron e Justin Marks, ampliando così la squadra alla guida della messa in scena. La sceneggiatura della seconda stagione di Shogun sarà affidata a un gruppo articolato di autori che comprende Rachel Kondo, Justin Marks, Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente e Sofie Somoroff, chiamati a costruire l’intelaiatura narrativa che sosterrà l’evoluzione di Shōgun nel suo secondo capitolo.
Per adesso, la trama del secondo atto è top secret: la produzione non ha voluto dare nessun tipo di anticipazioni, che arriveranno presumibilmente non appena verranno presentati teaser e trailer.
Shōgun, la serie televisiva dei record
Shōgun, serie televisiva statunitense tratta dall’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell, ha conquistato rapidamente l’attenzione del pubblico internazionale. Ispirata a eventi storici reali, la produzione racconta l’ascesa al potere di Tokugawa Ieyasu e l’arrivo in Giappone del primo britannico, William Adams, reinventato nella narrazione come John Blackthorne. Distribuita su Hulu e FX dal 27 febbraio 2024, la serie si distingue per l’uso della lingua giapponese nelle scene che coinvolgono i personaggi nipponici, mentre i protagonisti non giapponesi, inizialmente recitati in inglese, sono stati doppiati nelle diverse lingue per il pubblico internazionale. Questa scelta ha contribuito a restituire autenticità e profondità storica, confermando la produzione come un progetto di portata globale.
La storia raccontata in Shōgun
La trama segue le vicende del marinaio inglese Blackthorne e del suo equipaggio naufragato sulle coste del Giappone, coinvolti nei complessi giochi di potere tra i più influenti signori feudali del periodo, in particolare tra Toranaga, ispirato a Tokugawa Ieyasu, e Ishido, entrambi aspiranti al titolo di shōgun. A guidare il cast principale sono Hiroyuki Sanada nei panni di Yoshii Toranaga, Cosmo Jarvis come John Blackthorne e Anna Sawai nel ruolo di Toda Mariko, supportati da Tadanobu Asano, Fumi Nikaidô, Takehiro Hira e numerosi altri interpreti che incarnano figure storiche e personaggi originali, dal devoto sacerdote portoghese Padre Martin Alvito a guerrieri, cortigiane e reggenti, in un affresco che mescola intrighi politici, strategie militari e tensioni culturali.
La produzione di Shōgun
La produzione della serie tv Shōgun, iniziata nel 2018 con FX e realizzata da FX Productions sotto la supervisione di Tim Van Patten e Ronan Bennett, ha affrontato varie riscritture e ritardi, fino all’avvio delle riprese principali il 22 settembre 2021 a Vancouver, concluse il 30 giugno 2022.
Il progetto ha coinvolto circa 340 membri della troupe e ha sfruttato location tra Vancouver, Port Moody, Coquitlam e Ucluelet sull’isola di Vancouver. Accolto dalla critica con entusiasmo, Shōgun ha conquistato 18 Emmy nel 2024, tra cui miglior serie drammatica, e quattro Golden Globe nel 2025, tra cui miglior serie drammatica e premi attoriali per Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano, consolidandosi come la serie più premiata nella storia recente della televisione americana.