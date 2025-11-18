Shōgun 2, trama e cast della seconda stagione della serie tv

La produzione della serie tv Shōgun, iniziata nel 2018 con FX e realizzata da FX Productions sotto la supervisione di Tim Van Patten e Ronan Bennett, ha affrontato varie riscritture e ritardi, fino all’avvio delle riprese principali il 22 settembre 2021 a Vancouver, concluse il 30 giugno 2022.

Il progetto ha coinvolto circa 340 membri della troupe e ha sfruttato location tra Vancouver, Port Moody, Coquitlam e Ucluelet sull’isola di Vancouver. Accolto dalla critica con entusiasmo, Shōgun ha conquistato 18 Emmy nel 2024, tra cui miglior serie drammatica, e quattro Golden Globe nel 2025, tra cui miglior serie drammatica e premi attoriali per Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano, consolidandosi come la serie più premiata nella storia recente della televisione americana.