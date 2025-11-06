Maxton Hall, cosa sapere sulla stagione 2 in uscita il 7 novembre

Introduzione
La serie teen in lingua tedesca ha debuttato nel maggio 2024. E, grazie al suo immediato successo, è stata rinnovata due settimane dopo. Il 7 novembre tornerà su Prime Video (e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick)
Quello che devi sapere
La trama di Maxton Hall
Adattamento della trilogia Save Me, Save You and Save Us dell'autrice tedesca Mona Kasten, Maxton Hall racconta la storia di Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), studentessa del prestigioso Maxton Hall, con l'aspirazione di frequentare Oxford. Mentre Ruby - grazie alla sua borsa di studio - si destreggia nel panorama accademico tra i suoi ricchissimi coetanei, finisce per innamorarsi di James Beaufort (Damian Hardung), affascinante ereditiere. Inizialmente i due provano a ignorare l'attrazione, ma il sentimento che li lega è più forte di tutto. O quasi. Il finale della prima stagione, con Ruby felice insieme alla sua famiglia, e James sconvolto per la morte della madre, fa pensare che le loro strade da poco ricongiunte potrebbero dividersi di nuovo.
Cosa aspettarsi da Maxton Hall 2
Secondo la sinossi ufficiale di Prime Video, la seconda stagione di Maxton Hall riprende esattamente da dove si era interrotta la prima. "Dopo la notte di passione con James a Oxford, e il suo più grande obiettivo di vita a portata di mano, tutto sembra andare alla perfezione per Ruby. Ma un duro colpo del destino nella famiglia di James cambia tutto. E proprio James, tra tutti, la riporterà dalle nuvole alla realtà". La sinossi si conclude sottolineando il desiderio di Ruby di "tornare alla sua vecchia vita", quando era solo una studentessa sconosciuta alla Maxton Hall. Eppure, "non riesce a dimenticare James, soprattutto perché lui sta facendo l'impossibile per riconquistarla". I fan, dunque, devono aspettarsi molti drammi, tanti alti e tanti bassi. In Maxton Hall 2 vedremo James cambiare e lavorare su se stesso, Ruby fare di testa sua, fissare limiti, non snaturarsi per amore, e godersi l'amicizia di Lydia, Lin ed Ember.
Il cast della seconda stagione
Hariett Herbig-Matten e Damani Hardung tornano - rispettivamente - nei panni di Ruby e di James. Presenti anche altri personaggi fissi della prima stagione, comeSonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril), Fedja van Huêt (Mortimer), Runa Greiner (Ember), Justus Riesner (Alistair), Andrea Guo (Lin) ed Eli Riccardi (Elaine).
Il trailer
il trailer ufficiale della seconda stagione di Maxton Hall è stato pubblicato il 2 ottobre e, da allora, ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni su YouTube. L'anteprima ha offerto un'anteprima di ciò che attende Ruby, James e gli altri studenti di Maxton Hall. "Leggendo la prima bozza della sceneggiatura della seconda stagione, abbiamo capito che sarebbe stata molto più cupa, ma anche più onesta e più matura, rispetto alla stagione 1", ha detto Hardung a PEOPLE. "Abbiamo visto James l'ultima volta, quando sua madre era appena morta", ha continuato. "Sento che ha bisogno di un certo lasso di tempo per elaborare il suo dolore e attraversarne le diverse fasi."