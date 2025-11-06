Maxton Hall, cosa sapere sulla stagione 2 in uscita il 7 novembre

il trailer ufficiale della seconda stagione di Maxton Hall è stato pubblicato il 2 ottobre e, da allora, ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni su YouTube. L'anteprima ha offerto un'anteprima di ciò che attende Ruby, James e gli altri studenti di Maxton Hall. "Leggendo la prima bozza della sceneggiatura della seconda stagione, abbiamo capito che sarebbe stata molto più cupa, ma anche più onesta e più matura, rispetto alla stagione 1", ha detto Hardung a PEOPLE. "Abbiamo visto James l'ultima volta, quando sua madre era appena morta", ha continuato. "Sento che ha bisogno di un certo lasso di tempo per elaborare il suo dolore e attraversarne le diverse fasi."