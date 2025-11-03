Robin Hood, la leggenda rinasce nella nuova serie MGM+ su Prime Video

Marian ha il volto di Lauren Louise McQueen, attrice inglese classe 1996. Lauren ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Lily Drinkwell nella soap opera di Channel 4 Hollyoaks, che le è valsa due British Soap Awards .Dopo aver lasciato Hollyoaks, è apparsa nella seconda stagione di Bulletproof nel ruolo di Chantel e ha recitato in Masters of the Air, nel dramma storico di MGM+ Belgravia: The Next Chapter, e nel film drammatico Here.