Robin Hood, la leggenda rinasce nella nuova serie MGM+ su Prime Video

Introduzione
La serie in 10 episodi ha debuttato con una première speciale di due episodi il 2 novembre. In Italia, è disponibile su Prime Video - ma anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick - per gli abbonati MGM+
Quello che devi sapere
La trama
Dell'epopea di Robin Hood - il furfante che notoriamente rubava ai ricchi per dare ai poveri - sono stati realizzati numerosi adattamenti televisivi e cinematografici. L'ultima in ordine di tempo? La nuova serie MGM+ Robin Hood, fedele alla leggenda ma pensata per catturare l'attenzione di un pubblico nuovo. Lo show racconta non il Robin Hood uomo, ma il mito e la leggenda, e dà ampio spazio alla sua storia d'amore con Marian, figlia di un lord normanno, di cui Robin si innamora e con cui combatte per la libertà e la giustizia.
Dove vedere Robin Hood
I primi due episodi di Robin Hood sono usciti su MGM+ domenica 2 novembre, in contemporanea negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, Germania, Spagna, America Latina, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Gli episodi successivi usciranno settimanalmente, col gran finale previsto il 28 dicembre. In Italia la serie tv è disponibile su Prime Video - ma anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick - per gli abbonati MGM+.
Jack Patten nei panni di Robin Hood
A vestire i panni di Robin Hood è Jack Patten, attore australiano nato e cresciuto a Sydney. Patten - che debutta proprio con Robin Hood - ha iniziato a studiare recitazione dopo che un infortunio al ginocchio ha interrotto la sua carriera nell'Australian Rules Football. Inizialmente formatosi come attore presso The Hub Studio a Chippendale, nel Nuovo Galles del Sud, nel 2023 si è laureato al National Institute of Dramatic Arts di Sydney.
Lauren McQueen nei panni di Marian
Marian ha il volto di Lauren Louise McQueen, attrice inglese classe 1996. Lauren ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Lily Drinkwell nella soap opera di Channel 4 Hollyoaks, che le è valsa due British Soap Awards .Dopo aver lasciato Hollyoaks, è apparsa nella seconda stagione di Bulletproof nel ruolo di Chantel e ha recitato in Masters of the Air, nel dramma storico di MGM+ Belgravia: The Next Chapter, e nel film drammatico Here.