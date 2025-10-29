Prunella Scales, morta a 93 anni l'attrice della sitcom Fawlty Towers

L’attrice Prunella Scales , nota per aver interpretato Sybil Fawlty , l’ambiziosa e intimidatoria manager di hotel e moglie del goffo e sfortunato Basil (John Cleese) nella sitcom britannica degli anni Settanta Fawlty Towers, è morta nella sua casa di Londra lunedì 27 ottobre all’età di 93 anni . Nel 2013 aveva ricevuto la diagnosi di demenza vascolare . “Sebbene la demenza l’abbia costretta a ritirarsi da una straordinaria carriera di attrice durata quasi 70 anni, ha continuato a vivere a casa. Stava guardando Fawlty Towers il giorno prima di morire”, hanno dichiarato i figli Samuel e Joseph West all’agenzia di stampa PA Media. “Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno offerto a Pru cure così meravigliose negli ultimi giorni della sua vita: i suoi ultimi giorni sono stati sereni, sereni e circondati dall’amore”.

DAGLI ESORDI IN TEATRO AL PREMIO BAFTA

Nata il 22 giugno 1932 ad Abinger, Prunella Scales aveva iniziato la sua carriera nel 1951 come assistente direttore di scena al teatro Bristol Old Vic, e tra gli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta aveva recitato in opere teatrali e in piccoli film. Dal 1963 al 1966 aveva poi ottenuto un primo grande successo grazie alla sitcom Marriage Lines al fianco di Richard Briers, mentre dal 1975 al 1979 aveva raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Sybil Fawlty nella sitcom Fawlty Towers. Nello show il suo personaggio, reso inconfondibile dai capelli con la permanente e dagli eleganti tailleur, spadroneggiava sul marito Basil, con il quale cercava di gestire un hotel. Quando lui era sull’orlo di una crisi, lei interveniva o per risolvere i suoi problemi, o per trarre svantaggio dalla sua sfortuna. “Che tristezza. Pru era un’attrice comica davvero meravigliosa”, ha ora dichiarato a BBC News il suo co-protagonista, John Cleese. “Di recente ho guardato diverse clip di Fawlty Towers mentre facevo ricerche per un libro. Scena dopo scena era assolutamente perfetta. Era una donna molto dolce, che ha passato gran parte della sua vita a scusarsi. La prendevo in giro per questo. Le ero molto, molto affezionato”. Il 28 ottobre, giorno successivo alla scomparsa di Scales, la rete BBC One ha trasmesso in suo onore un episodio della sitcom, intitolato The Builders, dove Sybil e Basil decidono di apportare modifiche all’hotel durante la loro assenza nel fine settimana. Giovedì 30 ottobre, inoltre, i teatri del West End di Londra abbasseranno le luci per due minuti in ricordo dell’attrice. Scales aveva recitato, tra gli altri, nella serie Mapp & Lucia tra il 1985 e il 1986 e nei film La segreta passione di Judith Hearne nel 1987, Casa Howard nel 1992, Wolf – La belva è fuori nel 1994 e Un’avventura terribilmente complicata nel 1995. Aveva anche ricevuto una nomination ai BAFTA per aver interpretato la Regina Elisabetta II nell’opera teatrale televisiva A Question of Attribution di Alan Bennett nel 1991, mentre dal 2014 al 2020 aveva co-condotto la docuserie Great Canal Journeys insieme al marito Timothy West, scomparso nel novembre 2024 dopo 61 anni di matrimonio. Un portavoce ufficiale del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha sottolineato che l’attrice è stata “parte di un’epoca d’oro della commedia britannica” e “ha regalato a molte persone un’enorme dose di divertimento”.