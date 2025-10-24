Prima di noi, trama e cast della serie di Daniele Luchetti

Oltre a Linda Caridi e Andrea Arcangeli, il cast della serie Prima di noi riunisce numerosi interpreti del panorama italiano: Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Romana Maggiora Vergano, Elena Lietti e Fausto Maria Sciarappa contribuiscono a costruire l’intreccio di volti e destini che compongono l’universo dei Sartori.

La narrazione si muove dalle campagne friulane alla Torino operaia, attraversando città e decenni con lo stesso sguardo umano e partecipe. Per Valia Santella, anche co-sceneggiatrice insieme a Giulia Calenda, nella famiglia protagonista si rispecchiano “coloro che, al di là delle guerre, della fame, della povertà, continuano a costruire sempre, e quelli che, di fronte al dolore del mondo, soccombono e finiscono per distruggere se stessi e gli altri”.

“Abbiamo rivisto in loro le dinamiche delle nostre famiglie e di mille altre famiglie”, aggiunge Santella, sottolineando il valore universale di questa storia di resistenza e caduta, di memoria e rinascita.