Lazarus, trama e cast della serie tv thriller su Prime Video

Sam Claflin è Joel Lazarus, protagonista della nuova produzione targata Prime Video. I sei episodi di Lazarus sono disponibili sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel cast anche Bill Nighy, Alexandra Roach, David Fynn, Karla Crome e Kate Ashfield.

Quello che devi sapere

Il trailer

Lazarus è la nuova produzione targata Prime Video. La piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer della serie tv di genere thriller. Il filmato, visibile in apertura, ha offerto uno sguardo su sinossi e personaggi.

Il protagonista

Sam Claflin interpreta il protagonista Joel Lazarus. Tra i suoi lavori più famosi ricordiamo sicuramente la saga di Hunger Games con Jennifer Lawrence e Biancaneve e il cacciatore.

Il cast

La serie tv, creata da Harlan Coben, può contare anche sulla presenza di Bill Nighy, Alexandra Roach, David Fynn, Karla Crome e Kate Ashfield.

La data di uscita

La serie tv, composta da sei episodi, ha fatto il suo atteso debutto mercoledì 22 ottobre 2025.

Dove vedere la serie tv

Tutti gli episodi della serie tv sono disponibili su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La trama

Prime Video ha condiviso la sinossi ufficiale della serie tv: “Lo psichiatra forense, il dottor Joel ‘Laz’ Lazarus, è costretto ad affrontare demoni a lungo sepolti dopo la morte in circostanze sospette del padre, il dottor L. Inizialmente convinto che la morte del padre sia un suicidio, Laz viene ben presto risucchiato in un mondo di trame omicide e inseguimenti per trovarne l'assassino grazie a strane visioni di persone che lui sa essere morte”.

Il primo episodio

Il primo episodio ha una durata di 48 minuti. Questa la trama: “Lo psichiatra Joel Lazarus torna nella città natale dopo l'apparente suicidio del padre, il dottor L. Ma ben presto inizierà a vedere cose che non sa spiegare”.

Il secondo episodio

47 minuti di durata per il secondo episodio. Ecco la sinossi: “Dopo aver scoperto che il padre è stato ucciso, le indagini di Laz lo portano a fare una scoperta sconvolgente sulla scena di un omicidio avvenuto 25 anni prima”.

Il terzo episodio

Il terzo episodio della serie tv ha una durata di 54 minuti. Ecco la trama: “Mentre le visioni portano alla luce altre vittime, Laz collega a un unico sospettato l'omicidio di sua sorella Sutton avvenuto anni prima, la morte sospetta di suo padre e molti altri omicidi”.

Il quarto episodio

Il quarto episodio di Lazarus presenta una durata di 53 minuti. Questa la sinossi: “Quando la sorella Jenna gli dà una notizia sconvolgente, Laz perde la testa. Un'altra visione lo spinge a credere che l'assassino abbia colpito ancora. Ma la frenetica ricerca della vittima sfocia in altra violenza”.

Il quinto episodio

Il penultimo episodio della serie tv ha una durata di 48 minuti. Ecco la sinossi: “Laz e Jenna fanno una scoperta sconvolgente che porterà Laz a sospettare di un'altra persona per l'omicidio di Sutton. Una persona vicina a Laz è in pericolo e inizia una caccia all'uomo”.

Il sesto episodio

L’ultimo episodio della serie tv ha una durata di 48 minuti. Questa la trama: “Dopo aver parlato con un vecchio paziente, Laz capisce cosa accomuna tutti gli omicidi. Un inseguimento mortale fa riemergere figure del passato di Laz per la resa dei conti finale”.

