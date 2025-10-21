Nessuno ci ha visti partire, trama e cast della serie tv

Introduzione
Tra i titoli più visti su Netflix nel mese di ottobre, la serie tv messicana - visbile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick - è tratta da una storia vera
Quello che devi sapere
La trama
Nessuno ci ha visti partire è una miniserie thriller messicana, in cinque episodi. Ambientata nel Messico degli anni Sessanta, all’interno di una facoltosa comunità ebraica, racconta la storia di Valeria Goldberg, una giovane madre che si ritrova improvvisamente privata dei suoi figli, Tamara e Isaac, rapiti dal marito Leo Saltzman dopo aver scoperto la sua relazione extraconiugale. Umiliata e isolata da una società patriarcale che giustifica l’azione dell’uomo in nome dell’onore familiare, Valeria intraprende un lungo e doloroso viaggio attraverso più Paesi per ritrovarli, lottando contro il potere e le manipolazioni di Leo, sostenuto dalla sua potente famiglia. Tratta da una storia vera e dal racconto autobiografico di Tamara Trottner, la serie è un intenso dramma familiare e sociale che indaga il ruolo della donna, le ferite del patriarcato e la forza di una madre pronta a sfidare tutto pur di riabbracciare i propri figli.
La storia vera
Nessuno ci ha visti partire si ispira alla vera storia di Tamara Trottner, scrittrice e giornalista messicana che ha raccontato nel suo romanzo autobiografico Nadie nos vio partir l’esperienza vissuta durante l’infanzia, quando suo padre la portò via insieme al fratello, separandoli per anni dalla madre. Cresciuta in una famiglia ebraica benestante del Messico degli anni Sessanta, Tamara visse sulla propria pelle le conseguenze di un matrimonio segnato da potere, controllo e silenzi, in un contesto in cui le donne avevano poche possibilità di ribellarsi. Solo da adulta, attraverso la scrittura, è riuscita a rielaborare quel trauma e a dar voce alla verità nascosta dietro la facciata di rispettabilità della sua famiglia. Il suo libro è diventato non solo un atto di memoria personale, ma anche una denuncia contro l’abuso di potere patriarcale e le ingiustizie subite da tante madri dell’epoca.
La protagonista, Tessa Ía
A vestire i panni di Valeria Goldberg è Tessa Ía, attrice e cantautrice messicana classe 1995, una delle interpreti più talentuose della sua generazione. Figlia d’arte (sua madre è l’attrice Nailea Norvind), Tessa ha esordito giovanissima nel mondo del cinema, conquistando l’attenzione della critica con il film Después de Lucía (2012), presentato al Festival di Cannes e vincitore di numerosi premi internazionali. Da allora ha alternato ruoli intensi e complessi in produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Camino a Marte, De brutas, nada e Narcos: México. Parallelamente, ha intrapreso una carriera musicale di successo, pubblicando brani indie-pop dal tono intimista e raffinato.
Il resto del cast
Accanto a Tessa Ía, il cast di Nessuno ci ha visti partire vanta alcuni dei volti più apprezzati della scena cinematografica e televisiva messicana. Emiliano Zurita interpreta Leo Saltzman, il marito di Valeria, uomo affascinante e potente che nasconde un lato oscuro fatto di controllo e di vendetta. Ilse Salas veste i panni della madre di Valeria, Ari Brickman è Elias, l’ex agente del Mossad che aiuta la protagonista. Ci sono poi Juan Manuel Bernal nei panni del potente e temuto patriarca Saltzman, e gli esordienti Alexander Varela (Isaac Saltzman) e Marion Siro (Tamara Saltzman).