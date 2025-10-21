Nessuno ci ha visti partire, trama e cast della serie tv

A vestire i panni di Valeria Goldberg è Tessa Ía, attrice e cantautrice messicana classe 1995, una delle interpreti più talentuose della sua generazione. Figlia d’arte (sua madre è l’attrice Nailea Norvind), Tessa ha esordito giovanissima nel mondo del cinema, conquistando l’attenzione della critica con il film Después de Lucía (2012), presentato al Festival di Cannes e vincitore di numerosi premi internazionali. Da allora ha alternato ruoli intensi e complessi in produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Camino a Marte, De brutas, nada e Narcos: México. Parallelamente, ha intrapreso una carriera musicale di successo, pubblicando brani indie-pop dal tono intimista e raffinato.