Il rifugio atomico, trama e cast della serie tv Netflix

Álex Pina, nato a Pamplona nel 1967, è uno sceneggiatore, produttore e creatore spagnolo noto per aver rivoluzionato la fiction televisiva spagnola. Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università di Navarra, si è specializzato con un master in produzione audiovisiva e corsi post-laurea in direzione e sceneggiatura. Ha iniziato come giornalista e come redattore per l’agenzia Europa Press, per poi lavorare come sceneggiatore e montatore presso Videomedia, prima di diventare autore e produttore di serie importanti come Los Serrano, Los hombres de Paco, El Barco, Periodistas. Nel 2016 ha lasciato Globomedia per fondare la sua casa di produzione, Vancouver Media. Il suo progetto d’esordio sotto questa insegna è stato La casa di carta, lanciato nel 2017 e diventato un fenomeno globale dopo che Netflix ne ha acquisito la distribuzione. Dopo questo successo, Pina ha continuato a produrre diverse serie per Netflix o in co-produzione, tra cui White Lines, Sky Rojo, El embarcadero e lo spin-off Berlin.