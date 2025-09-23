Il rifugio atomico, trama e cast della serie tv Netflix dai creatori de Le casa di cartaSerie TV
Introduzione
La serie Netflix più vista della settimana porta la firma di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. A disegnare gli otto episodi, con durata compresa tra i 45 e i 70 minuti, un cast corale d'alto livello
Quello che devi sapere
La trama
La trama ruota de Il rifugio atomico attorno a un gruppo di miliardari che, in vista di una possibile guerra nucleare globale, decidono di ritirarsi nel Kimera Underground Park, un bunker di lusso progettato per resistere a ogni catastrofe. Al suo interno, due famiglie con un passato doloroso si trovano costrette alla convivenza forzata. E le tensioni, i segreti, le rivalità e le ferite mai del tutto rimarginate cominciano a emergere. Al centro di tutto troviamo Max, un ex detenuto che porta addosso le conseguenze di un tragico incidente in cui ha perso la vita la sorella di Asia, sua cognata. Il peso di questa colpa diventa uno degli elementi chiave che muovono la storia. Mentre la minaccia esterna è costante (il conflitto mondiale che incombe), Il rifugio atomico mette al centro la disgregazione interna, mostrando come il potere, il privilegio, la paura e la rabbia possano trasformare un luogo che doveva essere un porto sicuro in una prigione psicologica.
Il cast
Pau Simon interpreta Max, figlio di una ricchissima famiglia che, dopo aver bevuto e assunto droghe, ha causato un incidente uccidendo Ania, la sua amata fidanzata. In prigione per quel fatto, ha subito diversi sorprusi. E, una volta scarcerato, ha scelto di tornare in famiglia solo per star vicino alla nonna (Montse Gallar) malata di cancro. La sua famiglia, quando il mondo arriva sull'orlo della III Guerra Mondiale, si trasferisce nel bunker. E così fa la famiglia di Ania, composta dal padre Guillermo (Joaquín Furriel) e dalla sorella Asia (Alícia Falcó). Ad accogliere tutti nel bunker è una squadra di lavoratori capitanati da Minerva (Miren Ibarguren).
Chi è Pau Simon
Pau Simón è un giovane attore spagnolo emergente, che ha iniziato a farsi conoscere nel panorama televisivo con la partecipazione alla serie Nudes (2024). Il vero salto di qualità nella sua carriera è arrivato però proprio con Il rifugio atomico (2025), la nuova serie Netflix dei creatori de La casa di carta, in cui interpreta Max, uno dei personaggi centrali della storia. Dopo l’esperienza nella serie, è stato annunciato anche nel cast del film spagnolo Días de agosto.
La firma di Álex Pina
Álex Pina, nato a Pamplona nel 1967, è uno sceneggiatore, produttore e creatore spagnolo noto per aver rivoluzionato la fiction televisiva spagnola. Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università di Navarra, si è specializzato con un master in produzione audiovisiva e corsi post-laurea in direzione e sceneggiatura. Ha iniziato come giornalista e come redattore per l’agenzia Europa Press, per poi lavorare come sceneggiatore e montatore presso Videomedia, prima di diventare autore e produttore di serie importanti come Los Serrano, Los hombres de Paco, El Barco, Periodistas. Nel 2016 ha lasciato Globomedia per fondare la sua casa di produzione, Vancouver Media. Il suo progetto d’esordio sotto questa insegna è stato La casa di carta, lanciato nel 2017 e diventato un fenomeno globale dopo che Netflix ne ha acquisito la distribuzione. Dopo questo successo, Pina ha continuato a produrre diverse serie per Netflix o in co-produzione, tra cui White Lines, Sky Rojo, El embarcadero e lo spin-off Berlin.
Dove vedere "Il rifugio atomico"
Il rifugio atomico è in streaming su Netflix, ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.