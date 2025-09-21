Balene - Amiche per sempre, trama e cast della serie tv

Tratta dal romanzo Balene di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, Balene - Amiche per sempre debutta su Rai 1 domenica 21 settembre. Protagoniste della serie, che conta otto episodi suddivisi in quattro serate, sono Veronica Pivetti e Carla Designoris.

La trama

Balene – Amiche per sempre mescola amicizia, mistero e seconde possibilità. Al centro della storia ci sono Evelina (Veronica Pivetti) e Milla (Carla Signoris), due donne da giovani erano inseparabili ma che, dopo una lite, hanno smesso di parlarsi per dieci anni. A riportarle una accanto all’altra è la morte improvvisa di Adriana, la terza amica del loro storico trio, impegnata nella difesa dell’ambiente e delle balene. Ufficialmente la donna è rimasta vittima di un incidente in mare, ma le due protagoniste iniziano a sospettare che dietro la tragedia si nasconda qualcosa di più. Così, tra litigi, ironia e vecchie ferite mai rimarginate, Evelina e Milla decidono di indagare per conto loro. Nel farlo, saranno costrette a fare i conti non solo con il mistero che circonda la morte dell’amica, ma anche con le loro vite: Milla, che ha sacrificato troppo in nome della famiglia, ed Evelina, insegnante d’arte ribelle e insofferente alle regole. Balene – Amiche per sempre non è solo una fiction gialla, dunque, ma un racconto brillante e commovente sull’amicizia che resiste al tempo, sulle seconde possibilità e sulla forza di ricominciare anche quando sembra troppo tardi.