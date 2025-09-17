Occhi di gatto, tutto sulla serie sulle sorelle ladre da stasera in tv

Occhi di gatto, trama e cast della serie live-action sulle sorelle ladre da stasera in tvSerie TV ©Webphoto
Introduzione
Quarant’anni dopo il suo esordio televisivo, l’amato anime Occhi di gatto torna a catturare l’attenzione del pubblico, stavolta con un adattamento in live action francese. Da oggi, mercoledì 17 settembre 2025, Rai 2 trasmetterà la nuova serie televisiva tratta dal manga di Tsukasa Hōjō, portando in Italia le avventure delle tre sorelle ladre più celebri della televisione, che si muovono con agilità, eleganza e sensualità feline tra i monumenti simbolo di Parigi.
Con una miscela esplosiva di misteri familiari, inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, la serie si propone di sedurre tanto gli appassionati dell’originale quanto una nuova generazione di spettatori.
Con Occhi di gatto, assistiamo a un vero e proprio ritorno in tv di un classico degli anni ’80 che ha stregato tantissimi bambini, e non soltanto bambini.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie televisiva Occhi di gatto, da questa sera in televisione.
Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: tra mistero e avventura
Al centro della narrazione della serie tv Occhi di gatto troviamo Tamara Chamade, interpretata da Camille Lou, che fa ritorno in Francia dopo diversi anni trascorsi all’estero. La sua missione è personale: fare luce sulla tragica morte del padre, scomparso dieci anni prima in un incendio che aveva devastato la sua galleria d’arte. La scoperta di un quadro creduto distrutto, riapparso durante una mostra alla Tour Eiffel, riaccende le speranze di Tamara di scoprire la verità.
Al suo fianco ci sono le sorelle Sylvia e Alexia, rispettivamente Constance Labbé e Claire Romain, coinvolte in una caccia al tesoro che le trasforma in abili e affascinanti ladre di opere d’arte. Tuttavia, le sorelle Chamade dovranno confrontarsi con Quentin Chapuis, interpretato da MB14, capitano di polizia ed ex fidanzato di Tamara, deciso a fermarle a ogni costo.
La serie introduce inoltre un nuovo personaggio, Prudence, creata appositamente per la versione live action e interpretata da Élodie Fontan, che si pone come antagonista capace di mettere in difficoltà le protagoniste. Il racconto intreccia azione, romanticismo e mistero, aggiornando l’universo originale con nuove tecnologie investigative e un approccio più contemporaneo.
Produzione: un progetto lungo otto anni
Il progetto della serie tv live-action di Occhi di gatto ha preso forma nel 2017 grazie ai produttori Benjamin Dupont-Jubien e Mehdi Sabbar, che hanno dovuto convincere Tsukasa Hōjō a concedere i diritti per la trasposizione.
L’autore giapponese ha non solo approvato l’adattamento, ma ha seguito da vicino l’intero processo creativo, dalla stesura della sceneggiatura alle riprese, per garantire la fedeltà allo spirito del manga originale. La produzione è stata affidata a Big Band Story, in collaborazione con Groupe TF1 e Prime Video, con un budget complessivo di 25 milioni di euro.
L’inizio delle riprese nell’ottobre 2023
Le riprese della prima stagione di Occhi di gatto sono iniziate nell’ottobre 2023 nell’Île-de-France, principalmente a Parigi, toccando location iconiche come il Louvre, la Tour Eiffel, il Museo Guimet, la Monnaie de Paris e la reggia di Versailles.
Alcune scene, come quelle girate sulla Torre Eiffel nel primo episodio, sono state effettuate completamente di notte e con due squadre di produzione che hanno seguito simultaneamente Camille Lou e la sua controfigura Chloé Henry. Anche la scena del furto al Louvre ha richiesto una stretta collaborazione con i funzionari del museo, che hanno supervisionato la riscrittura della sceneggiatura per ragioni di sicurezza, evitando di mostrare percorsi segreti reali.
Il primo trailer della serie è stato diffuso da Groupe TF1 durante il Japan Expo 2024, suscitando grande attesa tra gli appassionati del manga e della versione anime.
Cast: le interpreti e gli interpreti principali
Il trio delle protagoniste della serie Occhi di gatto è composto da Camille Lou nel ruolo di Tamara, Constance Labbé come Sylvia e Claire Romain in quello di Alexia. MB14 interpreta Quentin Chapuis, il poliziotto tormentato dal conflitto tra dovere e sentimenti. Il cast include anche Élodie Fontan nel ruolo di Prudence, Cindy Bruna come Gwen Assaya, Simon Ehrlacher nel ruolo di Abel Azoury, Carole Bouquet come Hélène Durieux, Grégory Fitoussi in Michaël Heinz, Ophélia Kolb come Angela Rupert e Gilbert Melki nel ruolo di Armand Chassagne.
Camille Lou collabora per la terza volta con il regista Alexandre Laurent, già incontrato in Destini in fiamme e Le combattenti. MB14 è stato selezionato tramite il suo manager e il direttore del casting, mentre Carole Bouquet ed Élodie Fontan sono entrate a far parte del cast nell’ottobre 2023. Quest’ultima aveva già lavorato in un adattamento francese di un manga di Tsukasa Hōjō, Nicky Larson et le parfum de Cupidon.
Episodi e calendario della prima stagione
La prima stagione di Occhi di gatto è composta da otto episodi, distribuiti in quattro serate televisive su Rai 2. Il calendario delle prime puntate italiane è il seguente: la prima puntata, comprendente il primo e il secondo episodio, va in onda mercoledì 17 settembre 2025; la seconda puntata, con il terzo e il quarto episodio, il 24 settembre; la terza puntata, comprendente quinto e sesto episodio, il 1° ottobre; e la quarta puntata, con settimo e ottavo episodio, l'8 ottobre. Ogni episodio ha una durata di circa 52 minuti.
Distribuzione: dove e come seguirla
La serie Occhi di gatto sarà trasmessa in prima visione su Rai 2 a partire dalle 21.20 di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, e sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.
In precedenza, la prima messa in onda in lingua francese si è svolta sulla rete belga RTL TVI dal 6 al 27 novembre 2024, mentre in Svizzera è stata trasmessa su RTS 1 e Play RTS dall’8 novembre 2024. In Francia, la serie è andata in onda su TF1 dall’11 novembre al 9 dicembre 2024.
Accoglienza: il riscontro del pubblico
L’esordio della serie Occhi di gatto in Francia ha registrato un ottimo successo: il primo episodio ha catturato 6,7 milioni di spettatori, mentre l’intera stagione ha mantenuto una media di 5,3 milioni di telespettatori per episodio, con uno share medio del 24%.
Il riscontro positivo ha portato all’annuncio della produzione della seconda stagione nel febbraio 2025, con le riprese iniziate a maggio dello stesso anno.
Crediti principali
La serie televisiva Occhi di gatto è ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent, con sceneggiatura curata da Michel Catz, Justine Kim-Gautier e Antonin Martin-Hilbert. La fotografia è firmata da Jean-Philippe Gosselin, il montaggio da Jean De Garrigues, Nicolas Pechitch e Grégory Attia, le musiche da François Liétout, la scenografia da Hervé Gallet e i costumi da Emmanuelle Youchnovski.
I produttori sono Benjamin Dupont-Jubien e Mehdi Sabbar, con Stéphane Amphoux come produttore esecutivo. La serie è prodotta da Big Band Story, in collaborazione con Groupe TF1 e Prime Video, e ha esordito in Francia il 6 novembre 2024, con la prima italiana fissata al 17 settembre 2025 su Rai 2.