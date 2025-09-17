Occhi di gatto, tutto sulla serie sulle sorelle ladre da stasera in tv

La serie televisiva Occhi di gatto è ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent, con sceneggiatura curata da Michel Catz, Justine Kim-Gautier e Antonin Martin-Hilbert. La fotografia è firmata da Jean-Philippe Gosselin, il montaggio da Jean De Garrigues, Nicolas Pechitch e Grégory Attia, le musiche da François Liétout, la scenografia da Hervé Gallet e i costumi da Emmanuelle Youchnovski.

I produttori sono Benjamin Dupont-Jubien e Mehdi Sabbar, con Stéphane Amphoux come produttore esecutivo. La serie è prodotta da Big Band Story, in collaborazione con Groupe TF1 e Prime Video, e ha esordito in Francia il 6 novembre 2024, con la prima italiana fissata al 17 settembre 2025 su Rai 2.