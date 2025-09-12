Kabul, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Kabul, miniserie in sei puntate, debutta su Rai 3 (con i primi due episodi) venerdì 12 settembre. Ambientata in Afghanistan, tra la fine di luglio a la metà di agosto 2021, nel momento in cui le forze occidentali si ritirano dal Paese e i Talebani stanno per riconquistarlo, la serie racconta la storia della famiglia Nazany. Zahara è una procuratrice del tribunale di Kabul, diventata un bersaglio a causa delle sue indagini sui Talebani. Suo marito, Baqir, cerca di proteggere la famiglia e di farla fuggire tramite l’Ambasciata francese. I figli seguono strade diverse: Fazal, soldato dell’esercito nazionale afghano, assiste al disfacimento della sua unità, prova a raggiungere il Panjshir ma viene poi coinvolto in missioni pericolose all’interno della CIA per fermare cellule dell’ISIS. Amina, la sorella medico, resta all’ospedale e, mentre Kabul cade, cerca di mettere in salvo una giovane paziente, Nooria. Parallelamente, viene raccontata la storia di figure diplomatiche e agenti esteri: Giovanni, giovane diplomatico italiano che deve coordinare le evacuazioni; Vera, agente dei servizi segreti tedeschi, impegnata in missioni per salvare figure chiave; e Gilles, capo della sicurezza all’Ambasciata francese, che cerca di organizzare l’uscita dei rifugiati. Man mano che i giorni passano, il perimetro della crisi si allarga: attacchi, negoziazioni difficili, decisioni morali impossibili, caos, caos logistico, resistenza civile, tradimenti, disperazione. La serie arriva al suo culmine all’aeroporto, dove si concentrano gli ultimi tentativi di evacuazione, ma anche le tragedie più forti: esplosioni, corse contro il tempo, famiglie divise, speranza e morte.