Kabul, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Introduzione
La miniserie, al via su Rai 3 venerdì 12 settembre, racconta gli ultimi quindici giorni della presenza internazionale a Kabul durante la fase finale dell'offensiva talebana
Quello che devi sapere
La trama
Kabul, miniserie in sei puntate, debutta su Rai 3 (con i primi due episodi) venerdì 12 settembre. Ambientata in Afghanistan, tra la fine di luglio a la metà di agosto 2021, nel momento in cui le forze occidentali si ritirano dal Paese e i Talebani stanno per riconquistarlo, la serie racconta la storia della famiglia Nazany. Zahara è una procuratrice del tribunale di Kabul, diventata un bersaglio a causa delle sue indagini sui Talebani. Suo marito, Baqir, cerca di proteggere la famiglia e di farla fuggire tramite l’Ambasciata francese. I figli seguono strade diverse: Fazal, soldato dell’esercito nazionale afghano, assiste al disfacimento della sua unità, prova a raggiungere il Panjshir ma viene poi coinvolto in missioni pericolose all’interno della CIA per fermare cellule dell’ISIS. Amina, la sorella medico, resta all’ospedale e, mentre Kabul cade, cerca di mettere in salvo una giovane paziente, Nooria. Parallelamente, viene raccontata la storia di figure diplomatiche e agenti esteri: Giovanni, giovane diplomatico italiano che deve coordinare le evacuazioni; Vera, agente dei servizi segreti tedeschi, impegnata in missioni per salvare figure chiave; e Gilles, capo della sicurezza all’Ambasciata francese, che cerca di organizzare l’uscita dei rifugiati. Man mano che i giorni passano, il perimetro della crisi si allarga: attacchi, negoziazioni difficili, decisioni morali impossibili, caos, caos logistico, resistenza civile, tradimenti, disperazione. La serie arriva al suo culmine all’aeroporto, dove si concentrano gli ultimi tentativi di evacuazione, ma anche le tragedie più forti: esplosioni, corse contro il tempo, famiglie divise, speranza e morte.
La storia vera
Kabul porta sullo schermo la drammatica realtà della caduta della capitale afghana nell’agosto del 2021, quando i Talebani riconquistarono il potere dopo vent’anni di presenza occidentale. La serie ricostruisce quei giorni concitati in cui migliaia di persone cercavano disperatamente di fuggire dal Paese, tra famiglie in pericolo, collaboratori delle forze straniere in attesa di evacuazione e donne costrette a rinunciare improvvisamente ai loro diritti. Attraverso personaggi ispirati a figure reali, la miniserie racconta il crollo dell’esercito afghano, il caos all’aeroporto di Kabul, gli sforzi dei diplomatici e delle intelligence europee per mettere in salvo i propri contatti locali e l’attentato all’Abbey Gate, che costò la vita a centinaia di civili. Non una singola biografia, dunque, ma un mosaico di storie vere che restituisce lo smarrimento, la paura e la resistenza di un popolo travolto dalla Storia.
Il cast
Tra i protagonisti di Kabul troviamo Lina El Arabi, attrice francese di origini marocchine, nei panni di Zahara Nazany, procuratrice coraggiosa costretta a fuggire dopo l’arrivo dei Talebani. Al suo fianco c'è Hamza Meziani, che interpreta il marito Baqir, mentre Shabhana Azmi porta in scena l’intensità di una figura femminile legata al contesto afghano. Nel ruolo dei diplomatici stranieri spiccano Sylvie Testud, nei panni di Vera, agente dei servizi segreti tedeschi, e Louis-Do de Lencquesaing, che interpreta Gilles, responsabile della sicurezza dell’Ambasciata francese. Andrea Sartoretti è Giovanni, giovane diplomatico coinvolto nelle operazioni di evacuazione. Completano il cast volti emergenti e attori già affermati, che contribuiscono a restituire la coralità di un racconto dove storie personali e storia collettiva si intrecciano con forza.