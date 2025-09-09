Teen Titans Go, doppiatore di B.B.: "Licenziato per via del Parkinson"

Teen Titans Go, il doppiatore di Beast Boy sostiene: "Licenziato dopo diagnosi Parkinson"Serie TV Credits immagini, a sinistra (in alto e in basso): WebPhoto; a destra: GettyImages
Greg Cipes nelle scorse ore ha denunciato il fatto che il suo addio coatto alla celebre serie animata sarebbe avvenuto dopo la sua diagnosi di Parkinson. La voce storica di uno dei protagonisti ha usato i social per esprimere tutta la sua amarezza dopo la notizia del presunto licenziamento. L’attore ha risposto a un post su Instagram riguardante la sua esclusione dalla produzione, sostenendo di essere stato allontanato ingiustamente subito dopo aver reso nota la propria condizione di salute
Greg Cipes, lo storico doppiatore di Beast Boy nella versione originale in inglese della serie animata Teen Titans Go!, nelle scorse ore ha denunciato il fatto che il suo presunto licenziamento dallo show sarebbe avvenuto dopo la diagnosi di Parkinson.
La voce di uno dei protagonisti dello show ha usato i social per esprimere tutta la sua amarezza dopo la notizia del presunto addio coatto. L’attore ha risposto a un post su Instagram riguardante la sua esclusione dalla produzione, sostenendo di essere stato allontanato ingiustamente subito dopo aver reso nota la propria condizione di salute.
“La Warner Brothers mi ha letteralmente licenziato il giorno di San Valentino subito dopo che avevo condiviso pubblicamente la mia diagnosi di Parkinson", ha dichiarato Cipes, spiegando di aver ricevuto la comunicazione proprio il giorno di San Valentino, lo scorso 14 febbraio. In un secondo commento ha aggiunto: "Per me è come una morte che solo i fan possono riportare in vita”.
La carriera con Beast Boy
Cipes ha dato la voce al personaggio di Beast Boy (a volte chiamato semplicemente B.B) sin dal debutto di Teen Titans Go! nel 2013, accompagnando la serie per tutte e nove le stagioni finora trasmesse su Cartoon Network.
La collaborazione con l’universo dei Teen Titans, però, era iniziata già prima: l’attore aveva infatti doppiato lo stesso personaggio anche in Teen Titans (2013), produzione durata cinque stagioni.
Approfondimento
Il frontman degli A-ha Morten Harket ha il Morbo di Parkinson
Le versioni contrastanti
Secondo una fonte vicina alla produzione della serie animata, la decisione di riassegnare il ruolo di Beast Boy non avrebbe nulla a che fare con la diagnosi di Parkinson di Cipes. La scelta, riferisce il magazine americano Deadline, sarebbe stata dettata da divergenze creative e non da motivazioni legate alla salute.
Inoltre, sembra che l’attore abbia ricevuto la proposta di interpretare un altro personaggio all’interno dello show, per il quale avrebbe già registrato alcune battute. Parallelamente, gli sarebbe stato prospettato anche un accordo di sviluppo per un progetto futuro che lo vedrebbe protagonista.
Approfondimento
Michael J. Fox parla della battaglia contro Parkinson nel docu Still
Un percorso ricco di voci celebri
Nel corso della sua carriera, Greg Cipes ha prestato la voce a numerosi personaggi divenuti iconici per il pubblico televisivo.
Tra questi figurano Michelangelo nella serie Teenage Mutant Ninja Turtles (2012), Kevin Levin nella saga Ben 10 a partire da Ben 10: Alien Force, Iron Fist in Ultimate Spider-Man, Chiro in Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! e Splaat in RoboSplaat!.
Approfondimento
Still: A Michael J. Fox Movie, la battaglia contro il Parkinson
Le parole espresse lo scorso aprile con gratitudine
Nonostante le polemiche recenti, soltanto pochi mesi fa, ad aprile 2025, Greg Cipes aveva condiviso un messaggio molto diverso sui social, ringraziando lo studio per il sostegno ricevuto in un momento delicato.
In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul Parkinson aveva scritto: “Un enorme ringraziamento alla Warner Brothers per avermi fatto continuare a lavorare nei panni del Beast Boy che ho creato per 25 anni e durante tutte queste difficili questioni relative alla salute del Parkinson. Mi sento molto bene! Insieme lasciamo che la luce splenda sul mese della consapevolezza del Parkinson!”.
Approfondimento
Michael J. Fox, un Oscar onorario per la sua lotta contro il Parkinson
Attesa di chiarimenti
Al momento, il sopracitato magazine Deadline ha fatto sapere di aver contattato Warner Bros. Discovery e lo stesso Greg Cipes per raccogliere dichiarazioni ufficiali.
Resta dunque aperto il dibattito sulle reali ragioni dietro la sostituzione di una delle voci più riconoscibili dell’universo animato di Teen Titans Go!.
Approfondimento
Lars von Trier ha il morbo di Parkinson, l'annuncio
©Webphoto
Nostalgia Anni 90, la lista dei cartoni animati più famosi. FOTO
Le serie animate di fine millennio rappresentano ad oggi una grande fonte di intrattenimento per le giovani generazioni impegnate nella scoperta dei cult che hanno accompagnato la crescita e la formazione dei Millennials e non solo. Ecco una lista di titoli, alcuni mainstream, altri meno popolari, da recuperare in streaming e in tv