Teen Titans Go, doppiatore di B.B.: "Licenziato per via del Parkinson"

Greg Cipes, lo storico doppiatore di Beast Boy nella versione originale in inglese della serie animata Teen Titans Go!, nelle scorse ore ha denunciato il fatto che il suo presunto licenziamento dallo show sarebbe avvenuto dopo la diagnosi di Parkinson.

La voce di uno dei protagonisti dello show ha usato i social per esprimere tutta la sua amarezza dopo la notizia del presunto addio coatto. L’attore ha risposto a un post su Instagram riguardante la sua esclusione dalla produzione, sostenendo di essere stato allontanato ingiustamente subito dopo aver reso nota la propria condizione di salute.

“La Warner Brothers mi ha letteralmente licenziato il giorno di San Valentino subito dopo che avevo condiviso pubblicamente la mia diagnosi di Parkinson", ha dichiarato Cipes, spiegando di aver ricevuto la comunicazione proprio il giorno di San Valentino, lo scorso 14 febbraio. In un secondo commento ha aggiunto: "Per me è come una morte che solo i fan possono riportare in vita”.