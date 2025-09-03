Due tombe, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix

Introduzione
Kiti Mánver, Álvaro Morte e Hovik Keuchkerian sono i protagonisti della miniserie Due Tombe, formata da tre parti. La produzione è attualmente disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)
Quello che devi sapere
Due Tombe, cos’è
Due Tombe è la nuova produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La miniserie, disponibile sulla piattaforma di streaming, è formata da tre parti. Protagonisti Kiti Mánver, Álvaro Morte e Hovik Keuchkerian.
La trama
Netflix Italia ha pubblicato la sinossi ufficiale della produzione: “Quando la scomparsa di due adolescenti sconvolge una tranquilla cittadina costiera, una nonna affranta rischia tutto per scoprire la verità e ottenere vendetta".
I protagonisti: Kiti Mánver
Kiti Mánver interpreta la protagonista Isabel. L’attrice spagnola vanta una lunga carriera tra cinema e televisione, ricordiamo Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodóvar. Nel 1991 Kiti Mánver ha ricevuto il Premio Goya nella categoria Miglior attrice non protagonista per l’interpretazione nella pellicola Tutto per la pasta con la regia di Enrique Urbizu.
I protagonisti: Álvaro Morte
Al centro della miniserie troviamo Álvaro Morte (FOTO), il celebre interprete del Professore ne La casa di carta. Tra le sue pellicole figurano Durante la tormenta e Immaculate - La prescelta con Sydney Sweeney.
I protagonisti: Hovik Keuchkerian
Nel cast anche l’attore spagnolo Hovik Keuchkerian, tra i sui lavori ricordiamo La casa di carta.
Il trailer
Il filmato, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla produzione mostrandone i protagonisti.
Due Tombe, la trama della prima parte
Netflix ha condiviso la sinossi della prima parte della miniserie: “Le famiglie di Verónica e Marta piangono la loro scomparsa. Mentre la polizia abbandona le ricerche, Isabel riesce a mettere alle strette l'uomo che le ha viste l'ultima volta”.
Due Tombe, la trama della seconda parte
La piattaforma di streaming ha pubblicato la sinossi della seconda parte della miniserie: “Isabel affronta le conseguenze della sua ultima scoperta e decide che circostanze disperate richiedono un'alleanza rischiosa con Rafael”.
Due Tombe, la trama della terza parte
Netflix Italia ha diffuso la sinossi della terza parte della miniserie: “Antonio fa una rivelazione sconvolgente sulla fatidica notte. Mentre Rafael e la polizia si avvicinano alla verità, la ricerca di Isabel giunge al termine”.
Quanto durano le tre parti
Stando a quanto pubblicato sul sito ufficiale di Netflix, la durata di ognuna delle tre parti è inferiore ai sessanta minuti:
- prima parte: 52 minuti
- seconda parte: 42 minuti
- terza parte: 54 minuti
La data di uscita
La miniserie ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) pochi giorni fa, più precisamente il 29 agosto.
La regia e la sceneggiatura
La miniserie è stata diretta da Agustín Martínez. Jorge Díaz e Antonio Mercero hanno firmato la sceneggiatura.
Due Tombe, il futuro
Al momento nessuna informazione ufficiale sul futuro della miniserie. Netflix non ha rilasciato dichiarazioni su un’eventuale seconda stagione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.
Il cast
Come riportato da ScreenRant, il cast vede anche la presenza di Nadia Vilaplana e Zoé Arnao. Sábado Películas ha curato la produzione della miniserie Netflix.