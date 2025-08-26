Esplora tutte le offerte Sky
Il segreto di Isabelle, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Serie TV
Foto tratta dalla pagina Instagram Rai

In onda su Rai 1 martedì 26 e mercoledì 27 agosto, la serie tv racconta l'omicidio del marito di Isabelle, e le indagini conseguenti quel crimine. Al centro della trama, tuttavia, c'è solo una domanda: chi è davvero Isabelle?

Martedì 26 e mercoledì 27 agosto va in onda, in prima tv,  la miniserie Il segreto di Isabelle.

La trama

Miniserie francese che mescola noir e thriller psicologico, Il segreto di Isabelle inizia quando Pascal Dubreuil, marito di Isabelle, viene trovato morto in un’auto carbonizzata. Non si tratta di un incidente: l’uomo è stato drogato e ucciso. Isabelle, che gestisce un negozio di fiori e sembra avere una vita tranquilla, si ritrova improvvisamente al centro delle indagini. Dietro l’apparenza di una famiglia perfetta emergono infatti tensioni e segreti: Pascal era indebitato, aveva una relazione extraconiugale e un rapporto difficile con il figlio maggiore Jérémie, afflitto dal vizio del gioco. Le indagini della gendarmeria collegano presto il delitto a un episodio del passato: anni prima, il primo marito di Isabelle, Antoine, era sopravvissuto a un incendio misterioso, anch’esso legato all’uso del farmaco trovato nel sangue di Pascal. A poco a poco, il passato della donna torna a galla e il dubbio cresce: Isabelle è vittima di circostanze tragiche o una manipolatrice capace di eliminare chi le sta accanto?

Chi è Odile Vuillemin, protagonista de Il segreto di Isabelle

Odile Vuillemin, nata l’8 luglio 1976 a Châlons-en-Champagne in Francia, ha debuttato sul grande schermo nel 2001 con Il dolce amore degli uomini di Jean-Paul Civeyrac, presentato al Festival di Berlino. Negli anni successivi, ha recitato in diversi film come Podium di Yann Moix, À tout de suite di Benoît Jacquot e Una lunga domenica di passioni di Jean-Pierre Jeunet. La notorietà presso il grande pubblico è però legata al piccolo schermo: dal 2009 al 2016 ha interpretato Chloé Saint-Laurent, criminologa, nella seguitissima serie francese Profiling trasmessa su TF1. Un ruolo così intenso che, nel 2013, portò l’attrice a un momento di forte stress, un burn-out che la costrinse a rallentare e infine a lasciare la serie nel corso della settima stagione. Oltre alla recitazione, Odile Vuillemin ha coltivato interessi artistici e culturali più ampi: ha studiato canto lirico, ha formato un progetto letterario con il libro Latitudes - corredato anche da una mostra fotografica - e ha espresso il desiderio di adattarlo in una serie tv, nella speranza di poterne anche dirigere alcune parti. Ha ricevuto inoltre la nomina a Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere nel 2020, riconoscimento conferito dal governo francese.

Il resto del cast

Il capitano della gendarmeria Mathilde Delboscq è interpretato da Joyce Bibring, mentre il marito di Isabelle, Pascal Dubreuil, ha il volto di Cyril Lecomte. Jérémie, il figlio maggiore di Cyril, è Roméo Mariani. La sua amante, l'assistente Julie, ha il volto di Aurélie Vaneck. C'è poi il primo marito di Isabelle, Antoine (Yann Sundberg), e c'è suo figlio Romain (Paul Le Bourdon).

