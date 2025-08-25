Hostage, trama e cast della serie tv thriller su Netflix

Abigail Dalton, Primo Ministro britannico, ha il volto di Suranne Jones. Classe 1978, l'attrice ha esordito con piccoli ruoli in serie britanniche. La svolta è arrivata nel 2000, quando è entrata nel cast della soap Coronation Street nel ruolo di Karen McDonal (per il quale ha vinto il National Television Award). Nel 2004 ha lasciato la soap per dedicarsi a progetti più vari, partecipando a drammi televisivi e miniserie. La vera affermazione come attrice drammatica è arrivata con serie di grande successo come Scott & Bailey (2011–2016), dove interpretava la detective Rachel Bailey, e Doctor Foster (2015–2017): il ruolo della dottoressa Gemma Foster le è valso un BAFTA come miglior attrice. Dal 2019 al 2022 ha prestato il volto ad Anne Lister in Gentleman Jack.