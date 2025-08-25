Hostage, trama e cast della serie tv thriller su Netflix

Introduzione
Miniserie inglese in cinque episodi, Hostage vede Francia e Inghilterra unite in una storia d'intrighi, minacce e rapimenti. La sceneggiatura è di Matt Charman, sceneggiatore de Il ponte delle spie
Quello che devi sapere
La trama
In streaming su Netflix (ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Hostage è una miniserie inglese in cinque episodi, scritta e creata da Matt Charman. Abigail Dalton (Suranne Jones) è il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, sotto pressione per le sue politiche di austerità e i tagli all’NHS. Durante un vertice diplomatico a Londra, incontra la Presidente francese Vivienne Toussaint (Julie Delpy), le cui visioni su sicurezza e cooperazione europea sono opposte alle sue. La situazione si fa drammatica quando il marito di Abigail, Alex Anderson, viene rapito mentre si trova in missione umanitaria nella Guyana francese. I sequestratori lanciano un ultimatum: o lei si dimette da Primo Ministro o lui morirà. Allo stesso tempo, la Presidente francese è vittima di un ricatto, e anche lei viene coinvolta in un pericoloso gioco politico. Le due leader, costrette a collaborare, cercano di scoprire i mandanti e di comprendere le ragioni dietro questi eventi, con il mondo che osserva ogni loro mossa.
Chi è Suranne Jones
Abigail Dalton, Primo Ministro britannico, ha il volto di Suranne Jones. Classe 1978, l'attrice ha esordito con piccoli ruoli in serie britanniche. La svolta è arrivata nel 2000, quando è entrata nel cast della soap Coronation Street nel ruolo di Karen McDonal (per il quale ha vinto il National Television Award). Nel 2004 ha lasciato la soap per dedicarsi a progetti più vari, partecipando a drammi televisivi e miniserie. La vera affermazione come attrice drammatica è arrivata con serie di grande successo come Scott & Bailey (2011–2016), dove interpretava la detective Rachel Bailey, e Doctor Foster (2015–2017): il ruolo della dottoressa Gemma Foster le è valso un BAFTA come miglior attrice. Dal 2019 al 2022 ha prestato il volto ad Anne Lister in Gentleman Jack.
Chi è Julie Delpy
A interpretare la Presidente francese Vivienne Touissaint è Julie Delpy. Attrice parigina classe 1969, Delpy ha debuttato giovanissima con Jean-Luc Godard in Detective per poi trovare la fama internazionale con La passione di Beatrice di Bertrand Tavernier. Trasferitasi negli Stati Uniti, è diventata celebre grazie a Prima dell'alba di Richard Linklater, pellicola in cui interpretava Céline accanto a Ethan Hawke. Il film, diventato un cult, ha segnato l'inizio di una trilogia. Regista e sceneggiatrice, oltre che attrice, Delpy ha all'attivo anche un album come cantautrice.
Il resto del cast
Oltre a Suranne Jones e Julie Delpy, in Hostage troviamo Corey Mylchreest nei panni di Matheo Lewis, il controverso figliastro di Vivienne, ex sostenitore politico ora disilluso. Lucian Msamati interpreta Kofi Adomako, membro dello staff del Primo Ministro che indaga sul rapimento del Dr. Alex Anderson, marito di Abigail Dalton e medico di Medici Senza Frontiere. L'attore che lo interpreta è Ashley Thomas. James Cosmo è Max Dalton, il padre malato di Abigail, Jehnny Beth è Adrienne Pelletier, collaboratrice politica di Toussaint. Infine, Isobel Akuwudike veste i panni di Sylvie Anderson, figlia di Abigail.