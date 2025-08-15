LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, il trailer

LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past porta avanti la storia iniziata nel 2024 con LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy. Una nuova minaccia si erge nella galassia, così Sig e Dev Greebling devono unire i loro poteri di Costruzione della Forza e Demolizione Sith per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars, scoprendo pezzi di tutte le galassie precedenti. Nella versione originale ritornano a dare voce ai personaggi Gaten Matarazzo (Sig Greebling), Tony Revolori (Dev Greebling), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo), Billy Dee Williams (Il Landoloriano), Ahmed Best (Darth Jar Jar), Anthony Daniels (C-3PO), Sam Witwer (Maul), Helen Sadler (Darth Rey), Phil LaMarr (Darth Kit Fisto), Matthew Wood (Generale Grievous), Jake Green (Greedo), Shelby Young (Leia), Piotr Michael (Yoda), Matt Sloan (Jedi Vader), Trevor Devall (Maestro Jedi Sheev), Dee Bradley Baker (Darth Nubs), Naomi Ackie (Jedi Jannah), Kevin Michael Richardson (Jedi Jabba the Hutt), Kelly Marie Tran (Darth Rose Tico). Con uno speciale cameo di Mark Hamill (Luke Skywalker).

La serie sequel vede anche, nella versione originale, le voci di Dan Stevens nel ruolo di Solitus, Ben Schwartz in quello di Jaxxon, Jennifer Hale nei panni di Viper, Ashley Eckstein in quelli di Ahsoka Tano, Catherine Taber nel ruolo di “Pirate Queen” Amidala, Cameron Monaghan in quello di Cal Kestis, Andre Sogliuzzo nei panni di Cassian Andor, Nika Futterman in quelli di Asajj Ventress, James Arnold Taylor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, Brian George in quello di Ki-Adi-Mundi, e Alan Tudyk nei panni di K-2SO.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past è scritta da Dan Hernandez e Benji Samit, che sono anche gli executive producer, ed è diretta da Chris Buckley. James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler e Keith Malone sono gli executive producer. Daniel Cavey & Dan Langlois sono i produttori. Prodotta in collaborazione con Atomic Cartoons.

I fan potranno portare a casa il divertimento con i set di costruzione LEGO® Star Wars™ ispirati allo speciale, tra cui il nuovo set Snowspeeder™ Force Burner, che debutterà in LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, e il set Dark Falcon, entrato lo scorso anno nella galassia sottosopra come parte del primo speciale LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy.