Outlander: Blood of My Blood, dal 15 settembre su Sky. Il trailer

Dopo otto stagioni dedicate all’epica e travolgente storia d’amore tra Jamie e Claire Fraser, l’universo di Outlander si espande con un nuovo, emozionante capitolo che affonda le radici nel passato: Outlander: Blood of My Blood, atteso prequel dell’acclamata serie, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 settembre. Da oggi è disponibile il trailer italiano ufficiale.

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, Outlander: Blood of My Blood ci riporta indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp.