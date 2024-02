Outlander: Blood of My Blood, 4 nuovi membri del cast della serie tv

Sono stati annunciati nelle scorse ore quattro membri del cast della serie televisiva Outlander: Blood of My Blood.

Sono quattro i nuovi attori che si sono aggiunti al Clan Fraser per il prequel dello show di Starz. Murtagh Fitzgibbons Fraser sarà interpretato da Rory Alexander (Inland), Sam Retford (The Bolelyns: A Scandalous Family) si calerà nei panni del caparbio Dougal MacKenzie, mentre Séamus McLean Ross (Payback) impersonerà il suo astuto fratello maggiore, ossia Colum MacKenzie. Conor MacNeill (Industry) parteciperà nel ruolo del giovane Ned Gowan. I ruoli sono stati originariamente interpretati rispettivamente da Duncan LaCroix, Graham McTavish, Gary Lewis e Bill Paterson



Per quanto riguarda i membri del cast che erano già stati confermati nelle scorse settimane, ci sono i nomi di Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Jamie Roy, Harriet Slater e Tony Curran.