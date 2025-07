Detective Cormoran Strike - Un cuore nero inchiostro, il trailer

La miniserie in quattro episodi arriva su Sky e in streaming su NOW dal 27 agosto

Detective Cormoran Strike – Un cuore nero inchiostro, la miniserie Sky Exclusive basata sui romanzi di Robert Galbraith, arriverà su Sky e in streaming su NOW dal 27 agosto. A poco meno di un mese dal suo approdo in Italia, è da oggi disponibile li trailer, che potete vedere in testa a questo articolo.