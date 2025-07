Ricky Gervais per la prima volta in Italia con Mortality

Il comico più irriverente del mondo porta a Milano il suo show “Mortality”: uno spettacolo tagliente, crudele e lucidissimo che riflette su vita, morte e ipocrisie moderne. Perché ridere, anche dell’inevitabile, è l’unica cosa davvero seria

Certe risate arrivano come schiaffi. Non confortano, non coccolano: svegliano. Quelle di Ricky Gervais, per esempio. Feroci, lucidissime, scomode – eppure indispensabili in un’epoca anestetizzata dal politically correct. Dopo anni di attesa, meme nostalgici, appelli sui social e voci che sembravano solo speranze, succede davvero: Gervais arriva in Italia. Il 24 luglio 2025 salirà per la prima volta su un palco italiano, e non uno qualunque. L’Unipol Forum di Milano si trasformerà in un santuario della stand-up internazionale. Non è solo un debutto italiano, è un punto di svolta: mai prima d’ora uno spettacolo di stand-up comedy era stato ospitato in un’arena italiana. È l’ingresso ufficiale, e roboante, della comicità anglosassone nel nostro immaginario popolare. Classe 1961, nato a Reading, Gervais è molto più di un comico. È un autore, attore, provocatore che ha riscritto le regole della televisione contemporanea. Con The Office ha rivoluzionato il modo di raccontare il lavoro e il disagio esistenziale. Con Extras, Derek e After Life ha scavato tra empatia, solitudine e morte con un’ironia dolente, quasi spiritual.

“Mortality”: ridere della morte, pensare alla vita Il titolo del tour è semplice quanto disarmante: “Mortality”, la mortalità. Quella che accomuna tutti, che ci fa paura, che cerchiamo di rimuovere. Gervais la affronta di petto, con la sua arma più potente: l’ironia più spietata. Lo show è un monologo senza filtri che parla della fine, della religione, dell’ipocrisia sociale e dell’assurdità del vivere moderno. È già stato in tournée nelle principali capitali europee e americane – da Londra a New York – sempre registrando sold out immediati.

Netflix, palco e provocazione: i precedenti special Chi vuole prepararsi al live può immergersi nel suo universo grazie ai tre speciali disponibili su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Humanity (2018) – Un ritorno esplosivo alla stand-up dopo sette anni: sarcasmo su celebrità, morte, identità e animalismo.

SuperNature (2022) – Una riflessione brillante e spregiudicata sul soprannaturale, la fede e la paura dell’offesa.

Armageddon (2024) – Il più recente e corrosivo: una demolizione ironica delle narrazioni morali contemporanee. Ciascuno di questi spettacoli mostra un Gervais sempre più affinato, più caustico, ma anche sorprendentemente umano. È questa miscela – tra cinismo e fragilità – che lo rende unico.

Il segreto del successo di RIcky Gervais Ricky Gervais è così grande perché ha rivoluzionato la comicità trasformandola in un atto di verità, senza edulcorazioni e senza compromessi. Con The Office ha cambiato per sempre la televisione, creando un nuovo linguaggio comico fatto di disagio, umanità e realismo; con i suoi monologhi, da Netflix ai Golden Globe, ha dimostrato che si può far ridere parlando di morte, religione, ipocrisie e politica, senza paura di offendere, ma sempre con una tesi di fondo. È un artista totale – scrive, dirige, recita – e sa mescolare come pochi cinismo e tenerezza, come ha fatto in After Life, dove ha toccato corde emotive profonde parlando di lutto e solitudine. La sua grandezza sta nel coraggio: non cerca di piacere a tutti, ma resta fedele a sé stesso, difendendo la libertà di pensiero e il potere della risata come forma di pensiero critico.