RIV4LI, la serie per ragazzi arriva su Netflix dall’1 ottobre

RIV4LI, la nuova serie TV per ragazzi ideata da Simona Ercolani, sarà disponibile in esclusiva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 1° ottobre 2025. Presentata in anteprima al Giffoni Film Festival, la serie ambientata nella scuola media “Montalcini” di Pisa affronta i temi dell’adolescenza, delle rivalità tra gruppi, del cyberbullismo e della costruzione dell’identità, nel solco narrativo di DI4RI.