Medusa, serie colombiana lanciata con un'astuta strategia di marketing

Per dare maggiore credibilità all’operazione, Netflix ha coinvolto Abelardo De La Espriella, uno degli avvocati più seguiti in Colombia, con oltre mezzo milione di follower su Instagram. Nel ruolo di difensore di una presunta famiglia reale, ha accusato Netflix di aver violato la loro privacy trasformando la loro storia in una serie senza consenso, appunto la serie Medusa.

Circa una settimana prima dell’uscita della serie, De La Espriella ha pubblicato un video in cui dichiarava di aver avviato un’azione legale contro la piattaforma per impedire la distribuzione di Medusa, prevista per il 5 marzo 2025. Il post ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti dei social media, che hanno iniziato a speculare sull’identità della famiglia coinvolta.