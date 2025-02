Kim Sae-ron, svelata la causa della morte

Svelata la causa della morte dell’attrice sudcoreana Kim Sae-ron . Secondo la polizia di Seongdong a Seul e la Yonhap News Agency, si tratterebbe di suicidio . Sae-ron, che aveva 24 anni ed è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Seul da un amico, non ha lasciato alcun biglietto. Tra le attrici più popolari nel Paese, l’interprete aveva interrotto la carriera dopo aver ricevuto una multa di 20 milioni di won (pari a 13.800 dollari) per aver guidato in stato di ebbrezza nel 2022. “Non ci sono scuse per questo spiacevole incidente”, aveva scritto su Instagram all’epoca. Dopo l’accaduto aveva lasciato il suo ruolo nella serie tv Trolley e aveva deciso di non rinnovare il contratto con la sua agenzia Goldmedalist. Recentemente era apparsa nella serie tv Netflix Bloodhounds.

LA CARRIERA, DA ATTRICE BAMBINA A MIGLIOR ATTRICE ESORDIENTE

Nata nel 2000 a Seul, Sae-ron aveva iniziato la carriera come attrice bambina nei film A Brand New Life del 2009 e I Am a Dad del 2011. Aveva poi assunto ruoli da protagonista adolescente nelle pellicole A Girl at My Door nel 2014, per la quale aveva vinto il premio come Miglior attrice esordiente ai Blue Dragon Film Awards, e The Villagers nel 2018. Nel 2010 aveva anche recitato nel film The Man from Nowhere, grazie al quale aveva vinto il riconoscimento come Miglior attrice esordiente ai Korea Film Awards.