Cassandra, arriva la serie tedesca che vi farà diffidare dell'IA

Annunciata nel settembre 2023, la serie televisiva Cassandra è diretta e scritta da Benjamin Gutsche, già noto per il suo lavoro in Der Antrag e All You Need.

La produzione è affidata a Eva Stadler e Christian Becker della Rat Pack Filmproduktion, una casa di produzione tedesca che ha già firmato progetti di successo. Cassandra si inserisce nel solco delle recenti serie tedesche di qualità che hanno conquistato il pubblico internazionale, come Dark e 1899, e trae ispirazione da celebri opere di fantascienza tra cui Her, Ex Machina e Smart House.

Inizialmente prevista per il 2024, l’uscita della miniserie è stata posticipata ai primi mesi del 2025. Il debutto ufficiale è fissato per oggi, venerdì 6 febbraio 2025, data in cui sarà disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).