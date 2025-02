Apple Cider Vinegar, il lato oscuro dei social nella miniserie Netflix

Anche in questo caso, seguono parecchi spoiler sulla miniserie di Netflix Apple Cider Vinegar, motivo per cui vi avvertiamo di non proseguire con la lettura se non avete già visto tutti gli episodi disponibili sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Nelle scene finali della serie, Belle Gibson cerca di riabilitare la sua immagine dopo lo scandalo, trasferendosi a Los Angeles con il compagno Clive (Ashley Zukerman) e il figlio. Il momento culminante del suo tentativo di riscatto è un'intervista esclusiva per 60 Minutes Australia, per cui viene pagata 75.000 dollari australiani.

Alla domanda cruciale – "Hai mai avuto il cancro?" – Belle risponde: "Spero davvero di no."

Per la sceneggiatrice della serie tv, Strauss, questa risposta dice molto sulla psicologia del personaggio: "Belle non si vede come una truffatrice. Tutti noi siamo gli eroi delle nostre storie, e lei non fa eccezione."

L’ultima immagine della serie la mostra mentre si rilassa a bordo piscina, apparentemente serena. Ma dietro quella sua tranquillità, c’è un’intera rete di persone che ha subito le conseguenze delle sue bugie.