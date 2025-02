Dieci Capodanni, cosa c'è da sapere sulla serie tv spagnola

Dieci Capodanni, su RaiPlay dal 31 gennaio con i primi cinque episodi (i successivi usciranno da venerdì 7 febbraio), è una serie tv spagnola creata da Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano, Paula Fabra e diretta dallo stesso Sorogoyen. Al centro dalla trama ci sono due ragazzi, Ana e Óscar, che compiono entrambi trent'anni la notte di Capodanno e che non potrebbero essere più diversi. Ana vive con alcuni coinquilini, ha amicizie sempre diverse e non ha ancora trovato la sua strada. Óscar è un medico, appena uscito da una relazione difficile. I due si innamorano nel Capodanno del 2015 e, per un decennio, vivranno una storia fatta d'amore, separazioni e crescita personale. Perché Dieci Capodanni è una serie unica? Perché ogni episodio è un'istantanea che - scattata il giorno di Capodanno - riassume la relazione tra Ana e Óscar nell'anno appena trascorso. E perché, in ogni episodio, i due osservano una coppia diversa, offrendo alle spettatore un punto di vista intimo sull'amore.