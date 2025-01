I delitti della bella di notte, serie dai libri di Anthony Horowitz

Introduzione

I delitti della bella di notte, titolo originale Moonflower Murders, è la nuova avvincente serie televisiva di genere giallo tratta dalle opere letterarie di Anthony Horowitz, trasmessa su Sky Investigation.



Si tratta di una miniserie che adatta per il piccolo schermo il romanzo omonimo di Horowitz, pubblicato nel 2020. Questo capitolo prosegue la saga di Susan Ryeland, l’ex editor londinese che ha lasciato il caos della metropoli per una vita più tranquilla sull’isola di Creta.

Dopo il successo dell’adattamento televisivo di un altro romanzo della stessa serie letteraria, ossia I delitti della gazza ladra (Magpie Murders, 2016), la BBC ha deciso di realizzare un seguito, affidando ancora una volta l’adattamento allo stesso Anthony Horowitz. La serie I delitti della bella di notte, composta da sei episodi, è diretta da Rebecca Gatward e prodotta da Eleventh Hour Films, in collaborazione con PBS Masterpiece, il canale statunitense che aveva già ottenuto un'ottima risposta dal pubblico con la prima miniserie.



Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sulla serie tv I delitti della bella di notte. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip in testa all’articolo.