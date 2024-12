Endless Love, le anticipazioni delle puntate del 19 dicembre

Giovedì 19 dicembre la trama di Endless Love, la serie televisiva turca in onda dalla scorsa primavera su Canale 5 e disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, andrà avanti a grandi passi, in virtù dell'atteso doppio appuntamento settimanale.

Da qualche tempo, ogni giovedì, all'episodio delle 14:10, trasmesso in fascia pomeridiana, si è aggiunta la messa in onda di più episodi in prima serata, con inizio dalle 21:35.

Canale 5 ha previsto una variazione della programmazione per i giorni della settimana di Natale.

Endless Love va in pausa da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre e sarà trasmesso solo nei fine settimana fino al 7 gennaio.

Gli appuntamenti con la serie turca saranno: sabato 28 e domenica 29 dicembre e sabato 4 e domenica 5 gennaio, sempre nel primo pomeriggio.

Lo show non andrà in onda neppure lunedì 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, e riprenderà regolarmente, ogni giorno, dalle 14:10 a partire da martedì 7 gennaio.