Da quando J.J. Abrams e Damon Lindelof hanno definito il modello dei moderni mystery box con Lost, sono uscite innumerevoli serie televisive che hanno cercato di replicare quel mix esplosivo di enigmi, rebus, misteri e rivelazioni sorprendenti. From è senz’altro una di queste serie, senza se e senza ma…

Lost, diciamo, ha posto le basi dei cosiddetti mystery box show moderni, “ovvero di quei racconti, per lo più televisivi, incentrati su storie che propongono enigmi e segreti che, una volta svelati, spalancano le porte di misteri anche più grandi”, spiega Andrea Bedeschi in un recente articolo dedicato a From pubblicato sul sito web Today.

Ma From non si limita ad assomigliare a Lost per via dei meccanismi tipici dei suddetti “mistery box show”: questa serie ha evidenti legami diretti con serie televisiva statunitense creata da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber per il network televisivo ABC che ha reso un vero e proprio totem, qualcosa che va oltre al concetto di icona, l'aereo di linea 815 della compagnia australiana Oceanic Airlines, in volo da Sydney a Los Angeles, precipitato il 22 settembre 2004.

Innanzitutto Harold Perrineau, attore che in Lost interpretava Michael Dawson, qui è uno dei protagonisti, ossia lo sceriffo Boyd Stevens. E il regista Jack Bender, il quale ha diretto molti episodi di Lost, ha diretto quasi la metà delle totali 30 puntate (distribuite su tre stagioni) di From. Ma non è tutto: anche il produttore Jeff Pinkner, coinvolto in entrambi i progetti, contribuisce al filo conduttore che unisce le due serie televisive così amate da chi adora un pizzico di soprannaturale per insaporire il mistero.