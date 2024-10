IT: WELCOME TO DERRY, le prime immagini della serie in arrivo nel 2025

Dal celebre romanzo del maestro dell’horror Stephen King, una nuova, attesissima serie che amplierà l’universo dei blockbuster di Andy Muschietti, è in arrivo nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Rilasciate oggi le primissime immagini

Dal romanzo “IT” del maestro dell’horror Stephen King, sarà un’esclusiva Sky e NOW e arriverà nel 2025 IT: WELCOME TO DERRY, attesissima nuova serie HBO Original e Sky Exclusive di cui vengono rilasciate oggi le primissime immagini. La serie andrà ad ampliare l’universo creato dai blockbuster "It" e "It - Capitolo 2" di Andy Muschietti. Prodotta da Warner Bros. Television, la serie è sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti, che dirigerà quattro dei nove episodi, Barbara Muschietti ("It", "It – Capitolo 2") e Jason Fuchs ("It – Capitolo 2”, "Wonder Woman", "Argylle").