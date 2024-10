Silo 2, il trailer della serie tv Apple con Rebecca Ferguson

La seconda stagione debutterà su Apple TV+ il prossimo 15 novembre, con un episodio a settimana per un totale di dieci episodi. Il finale di stagione è in programma per il 17 gennaio 2025, giorno di debutto di Severance 2

Apple ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Silo. Secondo ciò che si vede, nei nuovi episodi sapremo cosa succede alla protagonista Juliette dopo il cliffhanger mozzafiato sul finale della prima stagione.

Lo show, basato sui libri di Hugh Howey, è ambientato in un futuro distopico e tossico. Una comunità di diecimila persone vive in un gigantesco silo sotterraneo, secondo regole estreme che dovrebbe proteggere tutti dalla vita in superficie.

La seconda stagione di Silo debutterà su Apple TV+ il prossimo 15 novembre, con un episodio a settimana per un totale di dieci episodi. Il finale di stagione è in programma per il 17 gennaio 2025, giorno di debutto di Severance 2.

Cosa sappiamo su Silo 2

La Juliette Nichols di Rebecca Ferguson è pronta a svelare la rete di bugie che avvolge il mondo tossico e mortale che minaccia le ultime persone rimaste sulla Terra.

La prima stagione della serie fantascientifica, creata da Graham Yost, si è concentrata sulle ultime 10.000 persone rimaste, che vivono all'interno di un silo sotterraneo e che credono d'essere al sicuro. Nessuno di loro sa perché il silo sia stato costruito, tuttavia. E, chi ha cercato risposte, è morto.

Il trailer della seconda stagione vede Juliette, sopravvissuta all'esplorazione della Terra fuori dal silo, mentre cerca di tornare. La sua missione? Svelare la verità sulla distopia che vige all'interno del silo, dove il crimine più grande è rovesciare lo status quo e scatenare una ribellione. Nel frattempo, le persone all'interno del silo la credono morta. Perché è questo, ciò che Bernard (Tim Robbins) ha raccontato loro.

Il cast della seconda stagione veste tornare tutti i protagonisti della prima, con la new entry Steve Zahn.