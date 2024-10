Invincible, la terza stagione arriverà il 6 febbraio. Il teaser

I nuovi episodi della serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) annunciati con una clip divertente e ironica

Fan di Invincible, allacciate le cinture. La serie animata Prime Video tornerà con la sua terza stagione molto presto: il 6 febbraio 2025. A rivelarlo un teaser trailer davvero particolare che la piattaforma streaming visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick ha diffuso martedì 15 ottobre. Potete vedere il primo teaser di Invincible 3 nel video in testa a questo articolo.

Il teaser Nella breve clip vediamo Mark Grayson, alias Invincible, seduto al tavolino di un diner mentre guarda sul suo telefono cellulare gli esiti di un sondaggio su chi sia il personaggio più cool della serie, sondaggio che gli riserva un misero 3%, staccatissimo dal padre Omni-Man, ma dietro anche ai gemelli Mauler e ad Allen. In quel momento Cecil si materializza davanti a lui. La conversazione tra i due riprende dagli eventi del finale della seconda stagione ma presto vira sul comico e sulla metanarrazione, con una serie di deliziose animazioni in stile umoristico. Cecil rimprovera a Mark la lunga assenza mentre la minaccia viltrumita incombe sulla terra ma anche la vacanza che si è preso nel bel mezzo dell’azione. Un modo decisamente originale e divertente per ricordare come il secondo ciclo di episodi sia stato spezzato in due tronconi e quanto tempo ci sia da attendere prima di vedere la terza stagione. vedi anche Invincible – Stagione 2, il teaser trailer che rivela la data d’uscita

Cosa è successo nelle prime due stagioni Così i produttori della serie si fanno ampiamente perdonare dai fan per l’attesa, comunicando chiaramente che stanno lavorando per noi, per darci una terza stagione che sia al livello delle prime due o addirittura superiore. Nella prima avevamo visto Mark ottenere i suoi poteri e poi scoprire che il padre era un agente di un pianeta alieno inviato sulla Terra per preparare l’invasione della sua specie. Nella seconda Mark aveva dovuto ritrovare suo padre per combattere una nuova minaccia, prima di incontrare nuovamente una viltrumita sulla sua strada.