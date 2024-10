Lanterns, Aron Pierre sarà John Stewart nella serie tv del DCU

Dopo aver rinunciato al suo ruolo in Blade, l'attore ritrova i cinecomic passando alla "concorrenza". Sarà lui il coprotagonista della serie per cui è già stato scritturato Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan

Il Corpo delle Lanterne Verdi si arricchisce ufficialmente di un nuovo membro. Aaron Pierre è stato ingaggiato per interpretare John Stewart, uno degli agenti del Corpo di polizia intergalattica made in DC, nella serie tv Lanterns. Pierre si unisce quindi a Kyle Chandler, annunciato qualche giorno fa per il ruolo di Hal Jordan, la più celebre e iconica delle Lanterne Verdi.

La serie Lanterns La serie fa parte del capitolo “Dei e Mostri” del DCU guidato da James Gunn e Peter Safran, vedrà Hal Jordan e John Stewart agire uno al fianco dell’altro in avventure tra la Terra e lo Spazio, e sarà verosimilmente ispirata ad alcune delle storie a fumetti più famose su questi personaggi (impossibile, per gli appassionati, non pensare alla lunga run di Geoff Johns).

La carriera di Aaron Pierre Noto al pubblico per le partecipazioni a film come Old di M. Night Shyamalan e serie tv come La ferrovia sotterranea, Pierre ha di recente annunciato il suo passo indietro dalla travagliata produzione del film del MCU Blade ed è protagonista con la sua voce nel nuovo live action Disney Mufasa – Il re leone, doppiando proprio il giovane Mufasa. Per l’attore non si tratta comunque della prima esperienza con gli eroi DC: tra il 2018 e il 2019 è stato infatti Dev-Em nelle due stagioni della serie Krypton, che racconta i fatti precedenti alla nascita di Kal-El, il bambino che sarà spedito sulla terra per sopravvivere alla distruzione del suo pianeta e diventerà Superman. leggi anche Green Lantern, la serie si farà: l'annuncio