Con un sold-out su tutte le recite dal 21 al 30 maggio arriva alla Scala Alice’s Adventures in Wonderland di Christopher Wheeldon , per la prima volta in Italia e in debutto per il Corpo di Ballo scaligero. Grandissimo successo fin dalla sua creazione nel 2011, consacra Christopher Wheeldon tra i più interessanti autori contemporanei per la sua abilità e originalità nel coinvolgere e anche divertire, in un balletto narrativo moderno, definito quasi “un classico dei nostri giorni”, in cui la tecnica accademica si sposa con la sensibilità contemporanea. La novità a serata intera di questa Stagione di Balletti è davvero un’avventura, voluta da Frédéric Olivieri perché perfetta per un teatro come la Scala e per la sua Compagnia: una storia universale, tanti temi sottotraccia e una visione globale del balletto; in tre atti, richiede un organico che non tutte le Compagnie possono vantare, ricchissimo di ruoli e di stili, adattissimo alla versatilità e alla preparazione degli artisti scaligeri.

Un’esplosione di colori, coreografie innovative e sofisticate, costumi e scenografie fantasiose e strabilianti e così come nel linguaggio coreografico, una partitura che combina mondi sonori contemporanei con melodie che rimandano ai balletti del XIX secolo. Con Alice saremo catturati in una miriade di avventure e incontri, con una schiera di personaggi straordinari e immediatamente riconoscibili, dalla nervosissima Regina di Cuori - che offre una parodia esilarante del famoso Adagio della Rosa della Bella Addormentata – a un corpo di ballo composto da carte da gioco, un Bruco sinuoso e un Cappellaio Matto che balla il tip tap. Ma il balletto non tralascia le correnti sotterranee più cupe della storia di Lewis Carroll: una cucina da incubo, un inquietante Gatto del Cheshire senza corpo e il folle Tea party; c’è tutto, e con vividi dettagli.

I cast

Unendo danza ad altissimo livello a uno spettacolo per tutta la famiglia, questa produzione darà modo agli artisti di brillare, e di trasformarsi da figure reali - nel ricevimento nella residenza di Henry Liddell e della sua ambiziosa consorte – ai personaggi del Paese delle Meraviglie. Pur con una profonda attenzione al linguaggio accademico, nessuno potrà rimanere nella propria comfort zone: da Agnese Di Clemente poi Camilla Cerulli e Linda Giubelli, nel ruolo protagonista di Alice; Claudio Coviello, poi Mattia Semperboni e Marco Agostino nei panni di Lewis Carroll/Bianconiglio; Nicoletta Manni poi Alice Mariani, Virna Toppi, Martina Arduino in scena come Madre/Regina di Cuori, a Navrin Turnbull, Nicola Del Freo e Timofej Andrijashenko come Jack/Fante di Cuori, Christian Fagetti e Marco Messina nei panni dell’Illusionista/Cappellaio Matto.

E ancora: il Padre/Re di Cuori (Marco Agostino e Gabriele Corrado), il Ragià ma anche Bruco (Mattia Semperboni e Gioacchino Starace), la Duchessa (en travesti Gabriele Corrado e Christian Fagetti), la Cuoca (Antonella Albano e Francesca Podini), un Maggiordomo che diventa Boia Massimo Garon e via, con un Prete/Lepre Marzolina (Domenico Di Cristo poi Andrea Crescenzi), un Sagrestano/Ghiro (Benedetta Montefiore, Benedetta Giuliano), un valletto/Rana (Edward Cooper, Frank Aduca) e un valletto/Pesce Saïd Ramos Ponce, Alessandro Francesconi), le sorelle di Alice (Martina Marin e Rebecca Luca in alternanza con Benedetta Montefiore e Sabrina Solcia), i giardinieri (Gabriele Fornaciari, Alessandro Francesconi, Alessandro Paoloni poi Saïd Ramos Ponce, Domenico Di Cristo, Eugenio Lepera) e tutti gli “abitanti” del Paese delle Meraviglie: il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala al completo, con la partecipazione di alcuni allievi della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala nel giardino della Regina di Cuori del terzo atto.