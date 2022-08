Green Lantern, la serie si farà: l'annuncio

Da HBO Max arriva la conferma che l'ambizioso show con i membri della forza di polizia intergalattica DC sarà pronto per il 2024 e, come già annunciato, sarà un grande spettacolo Condividi

Da HBO Max è giunta la conferma che la serie animata Green Lantern si farà ma che potrebbe arrivare in tv non prima del 2024. Diversa la sorte dello show antologico Strange Adventures che, invece, è stato cancellato.



HBO Max conferma la produzione di Lanterne Verdi approfondimento Batgirl è stato cancellato, la decisione di Warner Bros La notizia della cancellazione di Batgirl, il film con Leslie Grace destinato alla piattaforma di streaming HBO Max, ha aperto diversi interrogativi a proposito della realizzazione di altre storie tratte dall'universo DC Comics, ragione per cui da HBO Max sono arrivati nuovi chiarimenti a proposito di altri progetti già attesi dal pubblico.

TV Line ha raccolto le dichiarazioni di un portavoce di HBO Max che ha rassicurato i fan a proposito di Green Lantern. La serie che dovrebbe narrare le avventure di diversi membri del corpo delle Lanterne Verdi in diverse epoche e diverse galassie sarebbe “viva e vegeta” secondo il portavoce che ha aggiunto che la produzione sta andando avanti ma che potrebbe non essere pronta, realisticamente, prima del 2024. L'ambizioso show metterebbe insieme diversi personaggi: ci sarebbero, dunque, Alan Scott (per cui è stato confermato l'attore Jeremy Irvine), Guy Gardner (che avrà il volto di Finn Wittrock), Simon Baz, Jessica Cruz e Bree Jarta, una nuova Lanterna semi aliena. Per molti di questi ultimi personaggi non è stato ancora annunciato un interprete, cosa che aumenta la curiosità sullo show che fin dall'epoca del suo annuncio, nel 2019, è stato presentato come il più grande spettacolo DC mai realizzato.

La cancellazione di Strange Adventures GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv L'altro titolo Dc Comics, sempre per la piattaforma HBO Max, anche questo annunciato nel 2019, Strange Adventures, è stato invece definitivamente cancellato dai piani di produzione, nonostante le stagioni spese per lo sviluppo dello show. A confermarlo è stato Kevin Smith nel podcast Hollywood Babble On.

Strange Adventures, serie antologica che avrebbe dovuto raccontare le storie di personaggi molto vari e anche meno noti dell'universo DC, un progetto anch'esso molto ambizioso, si sarebbe rivelato una produzione costosa su cui la piattaforma ha deciso di non investire oltre. Anche questa, è una delle conseguenze della revisione dei piani di produzione della piattaforma dopo l'annuncio della sua fusione con Discovery + che diventerà effettiva a partire dall'estate 2023 in America e da inizio 2024 per i paesi in Europa dove è presente HBO Max.